В Иркутской области закрыли восемь ледовых переправ

Действующими остаются девять переправ, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В минувшие выходные были обследованы межведомственной комиссией и признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации пять ледовых дорог в Киренском районе на реке Лене («село Алымовка – село Банщиково», «село Пашня – село Кривая Лука», «город Киренск – микрорайон Мельничный», «город Киренск – посёлок Алексеевск», «село Алымовка – село Кривошапкино») и три в Катангском районе. На реке Нижняя Тунгуска закрыта переправа в районе поселка Непа на трассе «город Усть-Кут – город Мирный» и зимник, пролегавший от села Ербогачён до скважины 1 Средне-Кочемского лицензионного участка. Также на реке Непе прекращено действие ледовой дороги «Поселок Непа».

На сегодняшний день на контроле Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области остаются 9 ледовых переправ, действующие в Киренском, Усть-Кутском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском районах. Из-за нестабильной ледовой обстановке планируется и их скорое закрытие.