Куда пойдут работать иркутяне, которые не желают возвращаться в офис

Данные исследования hh.ru говорят о том, что среди иркутян, которые пока остаются работать из дома, только 3% хотели бы вернуться в привычный формат. Еще 26% готовы к работе в гибридном графике, но большая часть таких сотрудников из Иркутской области заявили о том, что они не хотят возвращаться обратно в офисы (66%).

Аналитики hh.ru Сибирь изучили вакансии с предложениями удаленного режима работы в Иркутской области, и выяснили, где можно работать, не выходя из дома, а также кто, кроме IT-специалистов имеет возможность получать высокую зарплату за дистанционную работу.

Несмотря на то, что количество предложений с дистанционным форматом работы растет уже не так активно, за последний месяц работодатели разместили более 500 вакансий с пометкой «можно работать из дома» для жителей региона. Большая часть из них (42%) традиционно адресована IT-специалистам, однако, на дистанционную работу могут рассчитывать также административный персонал (37% предложений от всего объема вакансий с удаленным форматом работы), молодые специалисты (25%), продавцы-консультанты (17%), а также маркетологи и PR-щики (13%).

Средняя предлагаемая зарплата для удаленных специалистов в Иркутской области в марте-апреле этого года составила 37,5 тысяч рублей, при этом, ряду специалистов предлагают более высокие зарплаты, и это не обязательно сфера информационных технологий.

Например, сразу несколько компаний ищут сотрудников для продаж оборудования с возможностью работать из дома, а также специалистов по работе с текстами и блогерами. Верхний уровень заявленной заработной платы для некоторых из них – выше 100 тысяч рублей.

Аналитики hh.ru подготовили актуальную подборку дорогих вакансий для удаленных сотрудников, исключив из нее предложения для IT-специалистов.