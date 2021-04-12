Объем выдачи ипотеки ВТБ в Сибири в первом квартале превысил 23 млрд рублей

ВТБ в Сибирском федеральном округе в первом квартале нарастил продажи ипотеки до 23,8 млрд рублей - на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в пресс-службе банка.

В целом по России ВТБ нарастил продажи ипотеки до 215 млрд рублей, что является историческим рекордом для банка.

По данным банка Новосибирская область стабильно занимает третье место по объему выдач ипотеки ВТБ в целом по России и лидирует в Сибирском федеральном округе (7,9 млрд рублей). В Красноярском крае за первые три месяца банк предоставил населению 4,7 млрд рублей ипотечных кредитов, в Иркутской области – 2,9 млрд рублей, в Алтайском крае и Республике Алтай – 2,7 млрд рублей. С января по март текущего года клиенты ВТБ в Сибирском Федеральном округе оформили порядка 11 тысяч кредитов.

В этом году население стабильно увеличивает спрос на жилищные кредиты: в марте выдачи банка в Сибири превысили 11 млрд рублей – на 45% больше, чем в феврале текущего года. В целом по стране объем продаж ипотеки превысил 93 млрд рублей, что почти на четверть выше показателей февраля.

Одним из основных факторов роста ипотечных продаж по-прежнему является ипотека с господдержкой. С начала года ВТБ выдал по ней 65 млрд рублей, а всего за время действия программы провел 82,5 тысячи сделок на 265 млрд рублей. Доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка составляет порядка 30%.

«Как мы и прогнозировали, по итогам первого квартала продажи ипотеки в России превысили 1 трлн рублей. «Мотором» рынка остаётся госпрограмма - нет сомнений, что ее лимит будет исчерпан банками к 1 июля в полном объёме, – комментирует Евгений Дячкин. заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент банка ВТБ, - В наших планах на ближайшее время – наращивание выдач по льготной ставке, снижение долговой нагрузки заемщиков за счет программ рефинансирования, перевод ипотечных сервисов в цифровой формат, развитие сельской ипотеки и других проектов для обеспечения населения комфортным жильем. В этом году ВТБ ставит целью впервые выдать 1 трлн рублей ипотеки, и рекордные результаты «нишевого» первого квартала подтверждают наши намерения».

Как отметил Евгений Дячкин, треть от общего числа ипотечных продаж ВТБ заняла программа рефинансирования ипотеки: по итогам первого квартала свою ставку снизили почти 24 тысячи заемщиков, оформившие новые кредиты на сумму около 52 млрд рублей. При этом в начале марта ВТБ снизил ставки по этому продукту до уровня 7,9% годовых.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. Ипотечный портфель ВТБ на начало февраля превысил 2,023 трлн рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 г. ВТБ планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента в банк.