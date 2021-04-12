Общее число больных перешло отметку в 63,7 тыс.
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За прошедшие сутки в Иркутской области 163 человека заболели коронавирусом
/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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10апреля
2021Суточная заболеваемость COVID-19 в Иркутской области снизилась до 157 случаевПри этом смертность остается прежней.
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