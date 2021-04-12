За прошедшие сутки в Иркутской области 163 человека заболели коронавирусом

Общее число больных перешло отметку в 63,7 тыс.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 12 апреля 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 163 человек.

Выздоровел за день 27 человек, скончались непосредственно от вируса – 7 человек, от заболеваний не связанных с новой инфекцией – 1.

С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 63 706 человек.