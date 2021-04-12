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За прошедшие сутки в Иркутской области 163 человека заболели коронавирусом

Общее число больных перешло отметку в 63,7 тыс.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
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