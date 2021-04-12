В Галерее Бронштейна пройдет встреча с писателем Лизой Никитиной

Галерея Виктора Бронштейна продолжает цикл открытых творческих встреч. 15 апреля пройдет встреча с писателем, журналистом и преподавателем Лизой Никитиной, сообщают в пресс-службе галереи.

Тема события – «Читать и кайфовать». Как читать в свое удовольствие и не гнаться за модой; как правильно выбирать книги и в каком темпе их читать; на кого стоит подписаться, чтобы оставаться в курсе книжных новинок – обо всем этом расскажет Лиза.

– Если тема откликается, есть жажда поговорить о книгах или, наоборот, понять, почему до сих пор не читаете – приходите. Обещаю, будет легкая и веселая беседа без лишнего пафоса – посмеемся над собой, книгами, авторами и жизнью, – отметила Лиза.

Творческие встречи будут проходить в корнере галереи каждый четверг:

22 апреля – встреча с художником-иллюстратором из Улан-Удэ Саяной Хомоновой «Художник-иллюстратор. Работа или хобби?»;

29 апреля – встреча с детским писателем, преподавателем Анной Масленниковой «Как рождаются сказки».

Без возрастных ограничений. Начало в 18:30. Вход свободный по предварительной записи по тел.: (3952) 75-60-30. Продолжительность – 1 час. Встреча пройдет в корнере сувенирного магазина галереи Виктора Бронштейна по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.