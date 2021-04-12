За выходные на Братском и Иркутском водохранилищах под лед ушли четыре машины

Водители выезжали на лед вне ледовых переправ, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

В субботу, 10 апреля, инспекторы ГИМС получили сигнал о том, что в пяти метрах от берега в заливе Курминский Иркутского водохранилища под лед частично провалился автомобиль «Мазда». В течение часа его при помощи специального оборудования отбуксировали на берег. Буквально через 40 минут водитель внедорожника «Тойота-Сурф» в том же месте совершил несанкционированный выезд на лед, и в трех метрах от берега транспортное средство полностью ушло под лед. Глубина в месте происшествия составляет два метра.

В это же время в заливе Оса Братского водохранилища житель поселка Усть-Ордынский выехал на лед. В 90 метрах от берега транспортное средство передними колесами оказалось в воде. Его удалось отбуксировать на берег.

В воскресенье, 11 апреля, в заливе Оса произошел еще один провал автомобиля. Внедорожник УАЗ «Патриот» левой частью кузова погрузился в воду, когда хрупкий весенний лед, не выдержав нагрузку, начал разрушаться. Это произошло в 70 метрах от береговой полосы. Автомобиль также удалось отбуксировать в безопасное место.