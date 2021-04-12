Новости

На Байкале снесли одну из старейших турбаз

В 2019 году ее закрыли из-за нарушения природоохранного законодательства, сообщают Вести Иркутск.

В 2015 году вокруг бухты Песчаная случился лесной пожар. Всех туристов тогда экстренно эвакуировали. И вот сейчас это место расчищают от горелого леса.

– Как нам рассказали в Прибайкальском национальном парке, это они наводят там порядок. В конце весны здесь посадят новые деревья, – сообщает издание.

Читайте также:

Ростуризм поддержал идею легализации гостевых домов
9 апреля 2021
В Бурятии презентовали туристский потенциал региона
8 апреля 2021

Что касается территории снесенной турбазы – организация рекреационной деятельности в границах нацпарка, разъяснили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре, разрешена, в том числе и строительство капитальных объектов. Как пояснила старший помощник Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Наталья Рягузова, к хозяйственной деятельности на таких территориях предъявляются дополнительные требования. Для строительства рекреационных объектов на территории Прибайкальского национального парка помимо стандартных разрешительных документов нужно обязательно согласовать планируемую хозяйственную деятельность с министерством природных ресурсов и экологии РФ, а также получить заключение государственной экологической экспертизы.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Почему на Байкале нет туристического рая?":
Все материалы сюжета (285)


Реклама на сайте

Байкальские стратегии #байкальскиестратегии
Максим Тимофеев: «Технологическая отсталость может привести к коллапсу государств»
Михаил Винокуров: «Правильная стратегия позволит региону выделиться среди других»
«Стратегии живут не на бумаге, а в головах у людей, которые делают дело»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании