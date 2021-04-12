Альфа-Банк финансирует крупнейшего застройщика Татарстана

Альфа-Банк одобрил кредитный лимит в объеме 1,2 млрд рублей крупнейшему застройщику республики Татарстан — девелоперской компании «Унистрой». Срок действия лимита — до июня 2023 года.

Средства предназначены для строительства первого в Казани объекта инклюзивной застройки «Уникум на Аделя Кутуя». «Инклюзив» в данном контексте — пространство, которое включает в себя все возможности для активной жизни и отдыха в пределах двора. «Уникум» расположен в развитом районе Казани и интегрирован в существующую инфраструктуру. Современный проект комфорта-класса состоит из двух домов, объединённых единым двором-парком в скандинавском стиле. На территории расположены разнообразные общественные пространства, объекты для отдыха и занятий спортом взрослых и детей, детский сад, удобный паркинг. Жилой проект будет сдан в конце 2022 года.

«Альфа-Банк — один из крупнейших участников рынка проектного финансирования. На рынках Москвы и Санкт-Петербурга мы работаем уже более 10 лет. Экспертиза Альфа-Банка позволяет гибко подходить к застройщикам, находить индивидуальные решения. Несколько лет назад мы начали развивать это направление и в регионах. Мы рады партнерству с застройщиком федерального значения, лидером рынка республики Татарстан», — подчеркнул член правления, директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.