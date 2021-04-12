Альфа-Банк финансирует крупнейшего застройщика Татарстана

Альфа-Банк одобрил кредитный лимит в объеме 1,2 млрд рублей крупнейшему застройщику республики Татарстан — девелоперской компании «Унистрой». Срок действия лимита — до июня 2023 года.
Средства предназначены для строительства первого в Казани объекта инклюзивной застройки «Уникум на Аделя Кутуя». «Инклюзив» в данном контексте — пространство, которое включает в себя все возможности для активной жизни и отдыха в пределах двора. «Уникум» расположен в развитом районе Казани и интегрирован в существующую инфраструктуру. Современный проект комфорта-класса состоит из двух домов, объединённых единым двором-парком в скандинавском стиле. На территории расположены разнообразные общественные пространства, объекты для отдыха и занятий спортом взрослых и детей, детский сад, удобный паркинг. Жилой проект будет сдан в конце 2022 года.
«Альфа-Банк — один из крупнейших участников рынка проектного финансирования. На рынках Москвы и Санкт-Петербурга мы работаем уже более 10 лет. Экспертиза Альфа-Банка позволяет гибко подходить к застройщикам, находить индивидуальные решения. Несколько лет назад мы начали развивать это направление и в регионах. Мы рады партнерству с застройщиком федерального значения, лидером рынка республики Татарстан», — подчеркнул член правления, директор среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.
«Унистрой» — лидер девелоперского рынка Республики Татарстан, занимает 8-ое место в России по потребительским качествам ЖК, входит в ТОП-25 крупнейших застройщиков страны.
Один из объектов компании — жилой комплекс «Царево Village» — признан ЕРЗ лучшим малоэтажным проектом в России. Жилой комплекс ART City — лучший по качеству в Приволжском федеральном округе и входит в ТОП-3 рейтинга жилых комплексов России по формированию комфортной среды для жизни.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 486 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль — $1347 млн.