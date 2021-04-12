Клиенты Дальневосточного банка будут подключаться к программе лояльности «Мир» автоматически

Дальневосточный банк и Национальная система платежных карт (АО «НСПК») реализовали возможность авторегистрации клиентов в программе лояльности «Привет,Мир!».

Теперь, получив карту Мир Дальневосточного банка, клиент сразу же может воспользоваться выгодными предложениями Национальной платежной системы и ее партнеров, не тратя время на регистрацию.

Расплачиваясь картой Мир в магазинах и интернете, клиенты смогут воспользоваться бонусами по карточным продуктам Дальневосточного банка, получить повышенный кешбэк до 20 %, а также скидки и подарки, и даже возможность выиграть призы. С актуальными предложениями и условиями проведения акций, правилами и партнерами программы лояльности «Мир» можно ознакомиться на сайте https://privetmir.ru.

С видами карт Мир Дальневосточного банка можно ознакомиться в разделе «Частным лицам – Банковские карты».