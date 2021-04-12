Учи.ру и Okko представили коллекцию фильмов об учебе

Подборка фильмов про учителей, учеников и в целом — трансформацию человека через обучение — родилась по следам Всероссийской педагогической онлайн-консультации, которую мы проводили в январе этого года для молодых педагогов. Участники конференции делились своими любимыми фильмами, которые помогают лучше разобраться во взаимоотношениях учителей, учеников и родителей. Например, просмотр фильма «Приключения электроника» может стать отличным поводом сравнить, как жили школьники в конце 1970-х и чем интересуются современные подростки. А любимый многими фильм «Общество мертвых поэтов» — удивительная история о том, как один увлеченный педагог может повлиять на ценности учеников и помочь обрести веру в себя