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Учи.ру и Okko представили коллекцию фильмов об учебе

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, представил коллекцию фильмов «К четырём прибавить два: фильмы про учёбу от Учи.ру». В подборку, составленную совместно с экспертами образовательной онлайн-платформы Учи.ру, вошли культовые классические и современные фильмы отечественного и зарубежного производства, рассказывающие про взаимоотношения учителей, школьников и их родителей.

 

Для коллекции эксперты платформы выбрали 22 кинокартины, которые подходят для совместного просмотра взрослых и детей. Классика отечественного кинематографа представлена такими фильмами как «Большая перемена», «Приключения электроника», «4:0 в пользу Танечки» и «Когда я стану великаном». Поклонники современного кино смогут оценить картины «Географ глобус пропил», «Чудо», «Король говорит», «Учитель на замену», «Хорошо быть тихоней» и другие. Дружба и отношения, принятие и поиск своего места в жизни, а также роль учителя в жизни ребенка – эти и многие другие вопросы нашли отражение в предложенной коллекции.

Подборка фильмов про учителей, учеников и в целом — трансформацию человека через обучение — родилась по следам Всероссийской педагогической онлайн-консультации, которую мы проводили в январе этого года для молодых педагогов. Участники конференции делились своими любимыми фильмами, которые помогают лучше разобраться во взаимоотношениях учителей, учеников и родителей. Например, просмотр фильма «Приключения электроника» может стать отличным поводом сравнить, как жили школьники в конце 1970-х и чем интересуются современные подростки. А любимый многими фильм «Общество мертвых поэтов» — удивительная история о том, как один увлеченный педагог может повлиять на ценности учеников и помочь обрести веру в себя

 

Анна Мянник

PR-директор образовательной онлайн-платформы для школьников Учи.ру


/ Сибирское Информационное Агентство /
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