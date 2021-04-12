Okko и СберЗдоровье запустили коллекцию фильмов «Кинотерапия»

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье объяснил, как поднять настроение или попробовать найти ответы на сложные жизненные вопросы при помощи кино, сериалов и мультфильмов. Подходящие для этих целей картины с 9 апреля можно посмотреть в специальной коллекции « Кинотерапия » мультимедийного сервиса Okko.

В психотерапевтической практике работе с произведениями искусства отведено особое место. Существует несколько методов, например: кинотерапия — работа с фильмами; арт-терапия — с изобразительным творчеством; музыкальная терапия. Все они могут быть как самостоятельными направлениями в психотерапии, так и выступать вспомогательными инструментами при использовании других методов. В ходе кинотерапии ключевым способом воздействия на клиента выступает просмотр кино, видеороликов, мультфильмов, сериалов.

При использовании кинотерапии как отдельного направления просмотр контента длится минимум в течение месяца и, как правило, происходит в группе. Человек получает эмоциональный отклик от просмотра фильмов, и с этой реакцией потом работает психотерапевт для решения проблемы. Часто кинотерапия используется как вспомогательный метод — в различных ситуациях специалист советует какой-либо фильм, а эмоции и впечатления от него впоследствии могут стать подсказкой в ответе на вопрос клиента.

Просмотр фильмов воздействует в ситуации, когда у человека есть проблема, с которой он хочет справиться (болезнь, стресс, кризис в семье или на работе и др.), или когда перед ним стоит конкретная жизненная задача (смена места работы, рождение ребёнка и др.). При помощи кинотерапии возможно мобилизовать силы и получить "озарение" для более гармоничного решения проблемы. Гурген Хачатурян, психотерапевт сервиса СберЗдоровье: – В своей практике я часто рекомендую обращаться к некоторым кинолентам, поскольку в них представлены житейские ситуации, в которые мы попадаем в жизни, а также способы реагирования на них. Герои фильмов — это архетипы людей, встречающихся в любом окружении

Специалист рассказал, в каких случаях можно прибегнуть к кинотерапии, а также посоветовал конкретные фильмы для решения различных сложностей.

1. Для наполнения жизни радостным контентом подойдут различные комедии, часто уже многократно пересмотренные — они несут в себе большой заряд приятных воспоминаний и вызывают ощущения близости с героями.

Подходящие фильмы для подобной ситуации клиента: « Вторая жизнь Уве » , « Лучше не бывает » , « А как же Боб ?» .

2. Чтобы помочь клиенту найти ответ на жизненные вопросы.

Большое количество фильмов посвящено одним и тем же проблемам, с которыми сталкивается каждый из нас, но некоторым они кажутся неразрешимыми. Это вопросы о жизни и смерти, любви, дружбе, близости. Просмотр кинофильмов может подтолкнуть, дать направление для поиска самостоятельного ответа и, как следствие, обеспечить выход из депрессивных и других состояний.

Подходящие фильмы для поиска ответов на жизненные вопросы: « Малыш » , « Большой » , « Выходной день Ферриса Бьюллера » , « Клуб "Завтрак "» .

3. Для преодоления сложных жизненных ситуаций, в том числе связанных с болезнью или одиночеством.

Большое число клиентов считает, что их переживания уникальны. В обычной терапевтической беседе им сложно доказать, что на самом деле многие из нас сталкиваются с подобными, в том числе эмоциональными и даже психическими проблемами. В такой ситуации на помощь могут прийти фильмы, где герой преодолевает, например, свои ментальные расстройства или показано, что есть способы примирения со своей болезнью.

Подходящие фильмы для преодоления сложной жизненной ситуации: « Пока не сыграл в ящик » , « Гравитация » , « Интерстеллар » .

Кино, которое покажет, что вы не один в своих проблемах: « Игры разума » , « А в душе я танцую » , « Общество мёртвых поэтов » , « 1+1 » .

Ранее медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье сообщал, что количество онлайн-консультаций и записей с психологами, психотерапевтами и психиатрами увеличилось примерно в два раза за последний год. Популярность данных специалистов продолжает расти, а психологи входят в топ-5 популярных специалистов телемедицины.