Okko и СберЗдоровье запустили коллекцию фильмов «Кинотерапия»

Медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье объяснил, как поднять настроение или попробовать найти ответы на сложные жизненные вопросы при помощи кино, сериалов и мультфильмов. Подходящие для этих целей картины с 9 апреля можно посмотреть в специальной коллекции «Кинотерапия» мультимедийного сервиса Okko.
В психотерапевтической практике работе с произведениями искусства отведено особое место. Существует несколько методов, например: кинотерапия — работа с фильмами; арт-терапия — с изобразительным творчеством; музыкальная терапия. Все они могут быть как самостоятельными направлениями в психотерапии, так и выступать вспомогательными инструментами при использовании других методов. В ходе кинотерапии ключевым способом воздействия на клиента выступает просмотр кино, видеороликов, мультфильмов, сериалов.
При использовании кинотерапии как отдельного направления просмотр контента длится минимум в течение месяца и, как правило, происходит в группе. Человек получает эмоциональный отклик от просмотра фильмов, и с этой реакцией потом работает психотерапевт для решения проблемы. Часто кинотерапия используется как вспомогательный метод — в различных ситуациях специалист советует какой-либо фильм, а эмоции и впечатления от него впоследствии могут стать подсказкой в ответе на вопрос клиента.
Просмотр фильмов воздействует в ситуации, когда у человека есть проблема, с которой он хочет справиться (болезнь, стресс, кризис в семье или на работе и др.), или когда перед ним стоит конкретная жизненная задача (смена места работы, рождение ребёнка и др.). При помощи кинотерапии возможно мобилизовать силы и получить "озарение" для более гармоничного решения проблемы.
Гурген Хачатурян, психотерапевт сервиса СберЗдоровье:
– В своей практике я часто рекомендую обращаться к некоторым кинолентам, поскольку в них представлены житейские ситуации, в которые мы попадаем в жизни, а также способы реагирования на них. Герои фильмов — это архетипы людей, встречающихся в любом окружении
Специалист рассказал, в каких случаях можно прибегнуть к кинотерапии, а также посоветовал конкретные фильмы для решения различных сложностей.
1. Для наполнения жизни радостным контентом подойдут различные комедии, часто уже многократно пересмотренные — они несут в себе большой заряд приятных воспоминаний и вызывают ощущения близости с героями.
Подходящие фильмы для подобной ситуации клиента: «Вторая жизнь Уве», «Лучше не бывает», «А как же Боб?».
2. Чтобы помочь клиенту найти ответ на жизненные вопросы.
Большое количество фильмов посвящено одним и тем же проблемам, с которыми сталкивается каждый из нас, но некоторым они кажутся неразрешимыми. Это вопросы о жизни и смерти, любви, дружбе, близости. Просмотр кинофильмов может подтолкнуть, дать направление для поиска самостоятельного ответа и, как следствие, обеспечить выход из депрессивных и других состояний.
Подходящие фильмы для поиска ответов на жизненные вопросы: «Малыш», «Большой», «Выходной день Ферриса Бьюллера», «Клуб "Завтрак"».
3. Для преодоления сложных жизненных ситуаций, в том числе связанных с болезнью или одиночеством.
Большое число клиентов считает, что их переживания уникальны. В обычной терапевтической беседе им сложно доказать, что на самом деле многие из нас сталкиваются с подобными, в том числе эмоциональными и даже психическими проблемами. В такой ситуации на помощь могут прийти фильмы, где герой преодолевает, например, свои ментальные расстройства или показано, что есть способы примирения со своей болезнью.
Подходящие фильмы для преодоления сложной жизненной ситуации: «Пока не сыграл в ящик», «Гравитация», «Интерстеллар».
Кино, которое покажет, что вы не один в своих проблемах: «Игры разума», «А в душе я танцую», «Общество мёртвых поэтов», «1+1».
Ранее медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье сообщал, что количество онлайн-консультаций и записей с психологами, психотерапевтами и психиатрами увеличилось примерно в два раза за последний год. Популярность данных специалистов продолжает расти, а психологи входят в топ-5 популярных специалистов телемедицины.