Райффайзенбанк: к 2025 году рынки ждет расцвет цифровых активов

Глобальная олигополия экосистем, больше банковских партнерств, рост международных платежей с использованием платформ токенизации и другие прогнозы развития финтеха и банковской сферы.

Центр технологических инноваций Райффайзенбанка подготовил отчет «Финтех-прогнозы 2025». Прогнозы развития российского рынка основаны на многолетнем опыте взаимодействия с технологическими стартапами, с европейской Группой Райффайзен и изучении европейского и российского ландшафта финтех: ежегодно команда центра инноваций общается с 1,5 тысячами проектов, которые могут стать партнерами банка в развитии цифровых сервисов.

Рационализация экосистем

К 2025 году на российском рынке останется несколько крупных экосистем, успех которых будет определен объемом вложенного в них капитала и их способностью быстро выявлять эффекты от выгодных синергий внутренних сервисов. Часть компаний, нацеленных на развитие экосистем сегодня, пересмотрят свой подход и структуру своих экосистем и откажутся от части сервисов.

Этот прогноз обусловлен опытом и международного, и российского рынка: нефинансовые компании склонны недооценивать компетенции, необходимые для создания финансовых сервисов. Риск-менеджмент , управление качеством кредитного портфеля, соблюдение необходимых требований регуляторной среды остаются ключевыми компетенциями банковской отрасли.

Развитие банковских партнерств

Второй прогноз касается концепции Bank as a service: к 2025 году 70% крупнейших российских банков реализуют BaaS-партнерства . Компании, которые прорабатывают BaaS-стратегии , можно разделить на два типа. С одной стороны, это чистые BaaS-провайдеры , среди которых успешные финтех-стартапы Европы и США, такие как немецкий solarisBank или американский BankingMobile. С другой стороны, традиционные банки с развитой ИТ-инфраструктурой создают собственные BaaS-платформы , используя возможности новой модели для монетизации существующей инфраструктуры.

«Банки будут искать „специализации“ в развитии BaaS — выбирать те партнерства, которые для них будут наиболее актуальны. Те из банков, которые не смогут самостоятельно реализовать API-интеграции , будут искать внешние решения на рынке, API-хабы» , — отметила Евгения Овчинникова, руководитель центра технологических инноваций Райффайзенбанка.

Легализация работы с токенизированными активами

«Мы ожидаем, что к 2023 году в России будет сформирована законодательная платформа для работы с токенизированными активами, в том числе для международного взаимодействия», — считает Евгения Овчинникова. Международные банки активно участвуют в создании межбанковских платформ обмена данными и расчетных решений. Начиная как независимые финтех-проекты , такие разработки часто переходят под контроль группы банков — как, например, Contour ( ex-Voltron ), инвесторами которого стал ряд международных банков. Крупные международные банки пилотируют сразу несколько платформ для того, чтобы выбрать из них самую удобную и ту, шансы которой стать международным стандартом окажутся выше.

Появление цифровых валют

К 2025 году у населения 10% государств в обращении появится своя цифровая валюта и биржи, в которых одну цифровую валюту можно будет поменять на другую, либо на другой цифровой актив. Будет сформирована нормативная база, и токенизированные утилитарные активы — вещи, имущество, сервисы — станут средством инвестиций и сбережений. Возможно появление новых видов активов, например, чей-то талант или научное открытие.

Существующие проекты по выпуску цифровых валют центральных банков предполагают создание двухуровневой денежной системы. В этом сценарии Центробанк выпускает и контролирует оборот, а лицензированные посредники (банки и другие финансовые учреждения) распространяют и обеспечивают операции. На стороне банков находится экспертиза по транзакционной эффективности цифровой валюты — KYC, AML-процессам , обработке платежных операций. При этом первые эксперименты с цифровой валютой показали, что в пилоте обязательно участие бизнеса и госорганов, чтобы обеспечить конкурентоспособность и адаптивность к технологическим изменениям.

«Банковская индустрия — это алый океан, и чтобы в нем расти, нужно пристально следить за конкурентами и использовать лучшие практики на российском и международном рынке, а также в смежных индустриях. Новое поле для конкуренции — бизнес-модели . Российская банковская отрасль — одна из самых технологичных в мире, а пандемия дополнительно ускорила ее цифровизацию. Несомненно, нас ждут большие позитивные изменения на горизонте ближайших лет, и в нашем отчете мы попытались заглянуть в это интригующее будущее», — отметила Евгения Овчинникова, руководитель центра технологических инноваций Райффайзенбанка.

Системы мотивации экологичного поведения клиентов

К 2023 году в России появятся первые системы мотивации экологичного поведения клиентов, заложенные в продуктовой логике финансовых и финтех-компаний .

На развитых рынках многие процессы, связанные с инвестициями и финансированием, будут становиться по умолчанию ориентированными на экологические и социальные нормы (ESG by design). Например, Deutsche Bank запустил цифровую платформу ICS (IMP + ACT Classification System) для ESG-инвесторов , которая предоставляет инвестиционному сообществу больше информации о социальных и экологических последствиях инвестиций. А Raiffeisen Bank International планирует нарастить долю инвестиций в ESG-проекты с 10% сейчас до трети в 2025 году.

Подробнее с финтех-прогнозами можно ознакомиться на сайте Райффайзенбанка.