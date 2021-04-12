Райффайзенбанк: к 2025 году рынки ждет расцвет цифровых активов

Глобальная олигополия экосистем, больше банковских партнерств, рост международных платежей с использованием платформ токенизации и другие прогнозы развития финтеха и банковской сферы.
Центр технологических инноваций Райффайзенбанка подготовил отчет
Рационализация экосистем
К 2025 году на российском рынке останется несколько крупных экосистем, успех которых будет определен объемом вложенного в них капитала и их способностью быстро выявлять эффекты от выгодных синергий внутренних сервисов. Часть компаний, нацеленных на развитие экосистем сегодня, пересмотрят свой подход и структуру своих экосистем и откажутся от части сервисов.
Этот прогноз обусловлен опытом и международного, и российского рынка: нефинансовые компании склонны недооценивать компетенции, необходимые для создания финансовых сервисов.
Развитие банковских партнерств
Второй прогноз касается концепции Bank as a service: к 2025 году 70% крупнейших российских банков реализуют
«Банки будут искать „специализации“ в развитии BaaS — выбирать те партнерства, которые для них будут наиболее актуальны. Те из банков, которые не смогут самостоятельно реализовать
Легализация работы с токенизированными активами
«Мы ожидаем, что к 2023 году в России будет сформирована законодательная платформа для работы с токенизированными активами, в том числе для международного взаимодействия», — считает Евгения Овчинникова. Международные банки активно участвуют в создании межбанковских платформ обмена данными и расчетных решений. Начиная как независимые
Появление цифровых валют
К 2025 году у населения 10% государств в обращении появится своя цифровая валюта и биржи, в которых одну цифровую валюту можно будет поменять на другую, либо на другой цифровой актив. Будет сформирована нормативная база, и токенизированные утилитарные активы — вещи, имущество, сервисы — станут средством инвестиций и сбережений. Возможно появление новых видов активов, например,
Существующие проекты по выпуску цифровых валют центральных банков предполагают создание двухуровневой денежной системы. В этом сценарии Центробанк выпускает и контролирует оборот, а лицензированные посредники (банки и другие финансовые учреждения) распространяют и обеспечивают операции. На стороне банков находится экспертиза по транзакционной эффективности цифровой валюты — KYC,
«Банковская индустрия — это алый океан, и чтобы в нем расти, нужно пристально следить за конкурентами и использовать лучшие практики на российском и международном рынке, а также в смежных индустриях. Новое поле для конкуренции —
Системы мотивации экологичного поведения клиентов
К 2023 году в России появятся первые системы мотивации экологичного поведения клиентов, заложенные в продуктовой логике финансовых и
На развитых рынках многие процессы, связанные с инвестициями и финансированием, будут становиться по умолчанию ориентированными на экологические и социальные нормы (ESG by design). Например, Deutsche Bank запустил цифровую платформу ICS (IMP + ACT Classification System) для
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Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.