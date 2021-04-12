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Райффайзенбанк: к 2025 году рынки ждет расцвет цифровых активов

Глобальная олигополия экосистем, больше банковских партнерств, рост международных платежей с использованием платформ токенизации и другие прогнозы развития финтеха и банковской сферы.

Центр технологических инноваций Райффайзенбанка подготовил отчет «Финтех-прогнозы 2025». Прогнозы развития российского рынка основаны на многолетнем опыте взаимодействия с технологическими стартапами, с европейской Группой Райффайзен и изучении европейского и российского ландшафта финтех: ежегодно команда центра инноваций общается с 1,5 тысячами проектов, которые могут стать партнерами банка в развитии цифровых сервисов.

Рационализация экосистем

К 2025 году на российском рынке останется несколько крупных экосистем, успех которых будет определен объемом вложенного в них капитала и их способностью быстро выявлять эффекты от выгодных синергий внутренних сервисов. Часть компаний, нацеленных на развитие экосистем сегодня, пересмотрят свой подход и структуру своих экосистем и откажутся от части сервисов.

Этот прогноз обусловлен опытом и международного, и российского рынка: нефинансовые компании склонны недооценивать компетенции, необходимые для создания финансовых сервисов. Риск-менеджмент, управление качеством кредитного портфеля, соблюдение необходимых требований регуляторной среды остаются ключевыми компетенциями банковской отрасли.

Развитие банковских партнерств

Второй прогноз касается концепции Bank as a service: к 2025 году 70% крупнейших российских банков реализуют BaaS-партнерства. Компании, которые прорабатывают BaaS-стратегии, можно разделить на два типа. С одной стороны, это чистые BaaS-провайдеры, среди которых успешные финтех-стартапы Европы и США, такие как немецкий solarisBank или американский BankingMobile. С другой стороны, традиционные банки с развитой ИТ-инфраструктурой создают собственные BaaS-платформы, используя возможности новой модели для монетизации существующей инфраструктуры.

«Банки будут искать „специализации“ в развитии BaaS — выбирать те партнерства, которые для них будут наиболее актуальны. Те из банков, которые не смогут самостоятельно реализовать API-интеграции, будут искать внешние решения на рынке, API-хабы», — отметила Евгения Овчинникова, руководитель центра технологических инноваций Райффайзенбанка.

Легализация работы с токенизированными активами

«Мы ожидаем, что к 2023 году в России будет сформирована законодательная платформа для работы с токенизированными активами, в том числе для международного взаимодействия», — считает Евгения Овчинникова. Международные банки активно участвуют в создании межбанковских платформ обмена данными и расчетных решений. Начиная как независимые финтех-проекты, такие разработки часто переходят под контроль группы банков — как, например, Contour (ex-Voltron), инвесторами которого стал ряд международных банков. Крупные международные банки пилотируют сразу несколько платформ для того, чтобы выбрать из них самую удобную и ту, шансы которой стать международным стандартом окажутся выше.

Появление цифровых валют

К 2025 году у населения 10% государств в обращении появится своя цифровая валюта и биржи, в которых одну цифровую валюту можно будет поменять на другую, либо на другой цифровой актив. Будет сформирована нормативная база, и токенизированные утилитарные активы — вещи, имущество, сервисы — станут средством инвестиций и сбережений. Возможно появление новых видов активов, например, чей-то талант или научное открытие.

Существующие проекты по выпуску цифровых валют центральных банков предполагают создание двухуровневой денежной системы. В этом сценарии Центробанк выпускает и контролирует оборот, а лицензированные посредники (банки и другие финансовые учреждения) распространяют и обеспечивают операции. На стороне банков находится экспертиза по транзакционной эффективности цифровой валюты — KYC, AML-процессам, обработке платежных операций. При этом первые эксперименты с цифровой валютой показали, что в пилоте обязательно участие бизнеса и госорганов, чтобы обеспечить конкурентоспособность и адаптивность к технологическим изменениям.

«Банковская индустрия — это алый океан, и чтобы в нем расти, нужно пристально следить за конкурентами и использовать лучшие практики на российском и международном рынке, а также в смежных индустриях. Новое поле для конкуренции — бизнес-модели. Российская банковская отрасль — одна из самых технологичных в мире, а пандемия дополнительно ускорила ее цифровизацию. Несомненно, нас ждут большие позитивные изменения на горизонте ближайших лет, и в нашем отчете мы попытались заглянуть в это интригующее будущее», — отметила Евгения Овчинникова, руководитель центра технологических инноваций Райффайзенбанка.

Системы мотивации экологичного поведения клиентов

К 2023 году в России появятся первые системы мотивации экологичного поведения клиентов, заложенные в продуктовой логике финансовых и финтех-компаний.

На развитых рынках многие процессы, связанные с инвестициями и финансированием, будут становиться по умолчанию ориентированными на экологические и социальные нормы (ESG by design). Например, Deutsche Bank запустил цифровую платформу ICS (IMP + ACT Classification System) для ESG-инвесторов, которая предоставляет инвестиционному сообществу больше информации о социальных и экологических последствиях инвестиций. А Raiffeisen Bank International планирует нарастить долю инвестиций в ESG-проекты с 10% сейчас до трети в 2025 году.

Подробнее с финтех-прогнозами можно ознакомиться на сайте Райффайзенбанка.

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Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.


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