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Почти две тысячи школьников Приангарья приняли участие в Космическом диктанте

Участники диктанта отвечали на вопросы об основоположниках космической отрасли, о главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об истории космонавтики, сообщают в областной администрации.

Автором и ведущим диктанта выступил президент центра «Космонавтика и авиация», летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин. Участников Всероссийского диктанта в режиме видеосвязи приветствовал экипаж Международной космической станции.  

Кроме того, в Иркутской области до конца апреля запланированы десятки мероприятий, посвященных 60-летию первого полета человека в космос.  Тематические выставки, экскурсии, лекции и мастер-классы, посвященные юбилею полета в космос Юрия Гагарина, состоятся практически во всех муниципалитетах области. 

В прошедшие выходные в областном центре прошел субботник, посвященный Дню космонавтики. Волонтеры привели в порядок территорию памятника Юрию Гагарину.  Сегодня там состоялся торжественный митинг, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Участие в нем приняли актив городского совета ветеранов и ветераны 30-й воздушной армии. К мемориалу возложили цветы.  

Сегодня в рамках празднования Дня космонавтики в Иркутске рядом с музейно-планетарным комплексом «Ноосфера» пройдет «Космическая викторина». В этот же день в 20.00 в амфитеатре острова Юность для всех желающих пройдут лекции на космическую тематику и тротуарная астрономия. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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