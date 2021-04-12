Почти две тысячи школьников Приангарья приняли участие в Космическом диктанте

Участники диктанта отвечали на вопросы об основоположниках космической отрасли, о главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об истории космонавтики, сообщают в областной администрации.

Автором и ведущим диктанта выступил президент центра «Космонавтика и авиация», летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин. Участников Всероссийского диктанта в режиме видеосвязи приветствовал экипаж Международной космической станции.

Кроме того, в Иркутской области до конца апреля запланированы десятки мероприятий, посвященных 60-летию первого полета человека в космос. Тематические выставки, экскурсии, лекции и мастер-классы, посвященные юбилею полета в космос Юрия Гагарина, состоятся практически во всех муниципалитетах области.

В прошедшие выходные в областном центре прошел субботник, посвященный Дню космонавтики. Волонтеры привели в порядок территорию памятника Юрию Гагарину. Сегодня там состоялся торжественный митинг, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Участие в нем приняли актив городского совета ветеранов и ветераны 30-й воздушной армии. К мемориалу возложили цветы.

Сегодня в рамках празднования Дня космонавтики в Иркутске рядом с музейно-планетарным комплексом «Ноосфера» пройдет «Космическая викторина». В этот же день в 20.00 в амфитеатре острова Юность для всех желающих пройдут лекции на космическую тематику и тротуарная астрономия.