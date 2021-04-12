Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в апреле

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Одну из самых высоких зарплат может получать Android разработчик мобильного приложения с опытом работы от 3 лет — до 350 000 рублей.

Соискателю предстоит реализовывать новые фичи для существующих продуктов, участвовать в разработке новых приложений и в принятии архитектурных решений. Среди требований к соискателю: уверенное владение Kotlin, Java, Coroutines, RxJava2 и знание Android SDK, Material Design Guidelines и архитектур mvvm, mvp, опыт создания клиент-серверных приложений. Работодатель готов предоставить технику и программное обеспечение, а также оплатить необходимые книги и курсы. Вакансия предполагает выбор между удаленной работой и релокацией в офис на Кипре.

Team lead в сфере автобизнеса может зарабатывать 250 000 рублей ежемесячно.

Кандидату необходимо иметь опыт коммерческой разработки более 7 лет, управления командами и проектирования сложных систем, знание PHP, JavaScript и MySQL, а также уметь писать простые и эффективные коды. Будущему специалисту предстоит взять на себя повышение бизнес-метрик, улучшение пользовательского опыта и запуск новых высоконагруженных сервисов.

До 200 000 рублей готовы платить senior frontend разработчику с опытом работы от 3 лет.

Среди требований к будущему работнику: знание JavaScript, Typescript, Vue, Vuex, Nuxt, понимание взаимодействия клиент-серверных приложений и навык адаптивной и кроссбраузерной верстки. Опыт разработки сложной архитектуры и работы с бэкендом, а также наличие навыков работы в команде будет дополнительным преимуществом.

В СберАвто React Native разработчик может получать от 180 000 рублей в месяц.

Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы с React Native, Redux, Native Modules, REST, WebSocket, использования JavaScript и TypeScript, интегрирования SDK в мобильные приложения и написания тестов в Jest, Mocha, а также понимание архитектурных паттернов проектирования. Дополнительным преимуществом будет широкий кругозор по дополнительным технологиям и портфолио с примерами кодов и ссылками на реализованные проекты.

Доход до 150 000 рублей доступен технологу рекламного производства с опытом работы от 1 года.

В обязанности будущего сотрудника входит поиск контрагентов и исполнителей, доведение клиентского проекта до финального этапа, взаимодействие с менеджером по продажам и другими подразделениями компании. От соискателя на эту позицию требуется знание рекламных материалов, технологий производства и печати широкоформатных изделий, а также навык работы в векторных программах Corel и Illustrator для проверки макетов.

СберЛогистика ищет QA Engineer , которому предлагают зарплату от 140 000 рублей.

Для успешного трудоустройства кандидату необходимо иметь опыт автоматизации тестирования от 2 лет, знание Linux, Python и Java, умение настраивать пайплайны для CI и CD. Дополнительным преимущество будет опыт автоматизации тестирования мобильных приложения и знание JS и SQL. Будущему сотруднику предстоит разрабатывать и поддерживать автоматизированные тесты, а также их интеграция в различные системы. Работодатель предоставляет бесплатный спортзал рядом с офисом, возможность изучать английский язык со скидкой, а также льготные программы ипотечного кредитования в Сбербанке.

Бизнес-аналитик , работающий в сфере IT, может получать до 130 000 рублей в месяц.

Требования к кандидату на эту вакансию: высокий уровень самодисциплины и огромная любовь к систематизации, развитые коммуникационные коммуникации, желание развиваться в направлении IT-консалтинга. Работодатель готов рассмотреть соискателей без опыта работы с возможностью обучения за счет компании.

Сметчик с опытом работы более 5 лет может зарабатывать до 120 000 рублей ежемесячно.

От соискателя требуется знание сметно-нормативной базы ТЭР и системы ценообразования, а также навык работы в программе Гранд-смета. Среди обязанностей специалиста: составление сметной документации, прохождение экспертизы и составление коммерческих предложений на оборудование.

От 100 000 рублей в месяц может получать опытный инженер-конструктор металлоконструкций .

Среди требований к соискателю: высшее профильное образование, опыт работы в аналогичной области не менее 5 лет, знание нормативно-технической документации, а также владение графическими программами и AutoCAD. Работнику предстоит готовить проектную документацию, консультировать заказчиков, согласовывать проекты, а также контролировать выполнению заказов на всех этапах. Соискателям стоит обратить внимание, что эта вакансия предполагает удаленную работу с выездами на объекты.