Фестиваль «Иркутск. Театр+Апрель» проходит в столице Приангарья

Он стартует в Иркутском городском театре народной драмы 12 апреля.
Ежедневно будет проходить по четыре спектакля, также проведут конкурс чтецов. Вход на все мероприятия свободный. Закрытие с показом Дневника фестиваля состоится 18 апреля. Об этом сообщили в комитете по социальной политике и культуре администрации города.
В эти дни на суд зрителей и жюри представят 17 постановок в таких жанрах, как музыкальные спектакли, литературный театр, инсценировки современных авторов и детских писателей, пантомима.
На сцене театра выступят:
- образцовый детский музыкальный театр «Синяя птица» МАОУ ЦО № 47, фольклорный театр «Лучинушка» МАОУ ДО «Дворец творчества»,
- образцовая театральная студия «Зеркало» МБУДО Иркутска «Центр детского творчества «Октябрьский»,
- театральная студия «Маски» МБУДО Иркутска ДДТ №3,
- театр «Под знаком Водолея» лицея ИГУ,
- детский театр «Арлекин» МБУ ДО «Детская школа искусств №10»,
- театральная мастерская «Крылья»,
- театр-студия «Бусинки» МБОУ СОШ № 19, МБУДО ДДТ №3,
- театральная студия «Встреча» Центра духовно-нравственного воспитания студгородка ИРНИТУ,
- Приход Сергия Радонежского,
- «Театр Иллюзии» Иркутского Детского Дома Инвалидов №2,
- детский музыкальный театр «Стрекоза» при ИМТ им. Н. М. Загурского,
- музыкальный театр «Лимонад» МАОУ СОШ №19,
- учебный театр «Карандаш» МБОУ СОШ №21,
- образцовый детский театр «Любимовка» МБУК Городской творческий клуб «Любимовка»,
- фольклорный театр «Ситцевая деревенька» МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец».
Традиционно работу ребят будут оценивать детское и взрослое жюри.