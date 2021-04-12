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Фестиваль «Иркутск. Театр+Апрель» проходит в столице Приангарья

Он стартует в Иркутском городском театре народной драмы 12 апреля.

Ежедневно будет проходить по четыре спектакля, также проведут конкурс чтецов. Вход на все мероприятия свободный. Закрытие с показом Дневника фестиваля состоится 18 апреля. Об этом сообщили в комитете по социальной политике и культуре администрации города.

В эти дни на суд зрителей и жюри представят 17 постановок в таких жанрах, как музыкальные спектакли, литературный театр, инсценировки современных авторов и детских писателей, пантомима.

 

На сцене театра выступят:

  • образцовый детский музыкальный театр «Синяя птица» МАОУ ЦО № 47, фольклорный театр «Лучинушка» МАОУ ДО «Дворец творчества»,
  • образцовая театральная студия «Зеркало» МБУДО Иркутска «Центр детского творчества «Октябрьский»,
  • театральная студия «Маски» МБУДО Иркутска ДДТ №3,
  • театр «Под знаком Водолея» лицея ИГУ,
  • детский театр «Арлекин» МБУ ДО «Детская школа искусств №10»,
  • театральная мастерская «Крылья»,
  • театр-студия «Бусинки» МБОУ СОШ № 19, МБУДО ДДТ №3,
  • театральная студия «Встреча» Центра духовно-нравственного воспитания студгородка ИРНИТУ,
  • Приход Сергия Радонежского,
  • «Театр Иллюзии» Иркутского Детского Дома Инвалидов №2,  
  • детский музыкальный театр «Стрекоза» при ИМТ им. Н. М. Загурского,
  • музыкальный театр «Лимонад» МАОУ СОШ №19,
  • учебный театр «Карандаш» МБОУ СОШ №21,
  • образцовый детский театр «Любимовка» МБУК Городской творческий клуб «Любимовка»,
  • фольклорный театр «Ситцевая деревенька» МБУ ДО ДЮЦ «Илья Муромец».

Традиционно работу ребят будут оценивать детское и взрослое жюри.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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