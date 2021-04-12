Ситимобил представил единую платформу городской мобильности

Ситимобил добавил в приложение каршеринг и аренду электросамокатов, а также представил новую айдентику бренда, сообщают в пресс-службе агрегатора.

Ситимобил шагнул в сторону мультимодальных поездок: теперь пользователи смогут выбрать наиболее удобный транспорт для перемещения по городу в приложении сервиса. С его помощью можно найти ближайший доступный автомобиль каршеринга, а также увидеть на карте, забронировать и оплатить поездку на электросамокате.

Партнерами интеграции стали сервисы YouDrive и Urent.

В рамках стратегии развития Ситимобила как сервиса городской мобильности компания изменила визуальный стиль бренда. Это позволило масштабировать концепцию на разные сервисы и суббренды. Сервис YouDrive будет переименован в «Ситидрайв» и обновит цвета бренда: в основу новой айдентики легла комбинация из фиолетового и зеленого цветов.

Переход Ситимобила к городской мобильности отразится и на логотипе сервиса: классических таксомоторных шашечек в обновленном дизайне больше не будет. Новый логотип был разработан совместно со студией Contrast Foundry. Автомобили Ситидрайва и водителей партнеров Ситимобила получат новую брендированную оклейку во всех городах присутствия сервисов.

Краткосрочная аренда автомобилей доступна в городах присутствия обоих сервисов — Москве, Санкт-Петербург и Сочи, воспользоваться электросамокатами в приложении Ситимобила можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Волгограде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи, а позднее — во всех городах-миллионниках.