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Иркутские ТОСы приглашают принять участие в региональном конкурсе

Они поборются за звание лучшего проекта территориального общественного самоуправления в Иркутской области, сообщают в мэрии.

Конкурс проводится отдельно по трем группам территорий:

  • сельские поселения;
  • городские поселения;
  • городские округа.

Проекты будут оценивать в соответствии с перечнем критериев. В частности, социальная направленность и долгосрочность проекта, охват населения, привлечение волонтеров и другие.

Ознакомиться с положением можно на сайте. Документы для участия в конкурсе представляются в срок не позднее 30 апреля 2021 года.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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