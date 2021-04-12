Иркутские ТОСы приглашают принять участие в региональном конкурсе

Они поборются за звание лучшего проекта территориального общественного самоуправления в Иркутской области, сообщают в мэрии.
Конкурс проводится отдельно по трем группам территорий:
- сельские поселения;
- городские поселения;
- городские округа.
Проекты будут оценивать в соответствии с перечнем критериев. В частности, социальная направленность и долгосрочность проекта, охват населения, привлечение волонтеров и другие.
Ознакомиться с положением можно на сайте. Документы для участия в конкурсе представляются в срок не позднее 30 апреля 2021 года.