На Байкале медведи вышли из берлог

В Прибайкальском нацпарке появились первые в этом году следы медведя, сообщают в ФГБУ Прибайкалье.

Фото Анастасии Селезнёвой

Отпечатки лап зверя зафиксированы на территории Большереченского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Самого косолапого сотрудники природоохранного учреждения не видели, но сомнений в том, что медведи начинают просыпаться и как минимум один из них бодрствует, уже нет.

В связи с этим, посетителям национального парка стоит обратить внимание на меры личной безопасности.

– На 80% объекты поисков медведя сейчас – коренья, молодая трава. Косолапые восстанавливают процесс пищеварения после долгой спячки. Могут метить территорию: делать так называемые «задиры» на деревьях, царапая кору когтями. Встреч с людьми хищник предпочитает избегать, но если таковая произошла – не стоит делать резких движений, отходить нужно плавно и медленно. В случае необходимости, можно отвлечь медведя подручным предметом – рюкзаком, туристическим ковриком и т.п., положив его между собой и зверем, – советуют в ФГБУ Прибайкалье.