Партия вакцины «ЭпиВакКорона» и «Гам-КОВИД-Вак» поступила в Иркутскую область

Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Вакцина поступила в регион по договорённости губернатора региона Игоря Кобзева с руководством Министерства здравоохранения РФ.

Партия состоит из 19 440 доз ЭпиВакКорона, рассчитаных на иммунизацию 9 720 человек и 36 000 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Препарат «ЭпиВакКорона» распределили во все прививочные пункты региона. Доставлять вакцину в муниципальные образования начнут 13 апреля.

Напомним, сегодня в Приангарье работает 62 прививочных пункта в 54 населённых пунктом. Первым компонентом привито 121 790 человек.