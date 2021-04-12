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Партия вакцины «ЭпиВакКорона» и «Гам-КОВИД-Вак» поступила в Иркутскую область

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Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков 

Вакцина поступила в регион по договорённости губернатора региона Игоря Кобзева с руководством Министерства здравоохранения РФ. 

Партия состоит из 19 440 доз ЭпиВакКоронарассчитаных на иммунизацию 9 720 человек и 36 000 доз двухкомпонентной вакцины «Гам-КОВИД-Вак».  

Препарат «ЭпиВакКорона» распределили во все прививочные пункты региона. Доставлять вакцину в муниципальные образования начнут 13 апреля.  

Напомним, сегодня в Приангарье работает 62 прививочных пункта в 54 населённых пунктом. Первым компонентом привито 121 790 человек. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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