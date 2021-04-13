JP Morgan перестал верить в рубль

JPMorgan понизил рекомендацию по рублю и ОФЗ до «наравне с рынком» с «выше рынка» в модельном портфеле GBI-EM на фоне эскалации геополитической напряженности и продолжающегося отставания российских активов. Хотя JPMorgan, как и во время выборов в США, ожидает, что риски снизятся в течение года и экономически чувствительные санкции против РФ маловероятны, развитие ситуации указывает на то, что риски могут сохраняться дольше, чем ожидалось, и сроки структурной переоценки активов РФ неясны. Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари», отмечает, что на инвесторов США приходится 25% вложений нерезидентов в ОФЗ.

– Это может представлять особенную сложность в свете растущего геополитического риска. JPMorgan теперь ожидает курс рубля на конец года на уровне 74,50 руб. за доллар по сравнению с предыдущим прогнозом в 72 руб. за доллар. Для более «бычьего» расклада необходим более «ястребиный» настрой Банка России.

Однозначно мы можем согласиться лишь с последним, Банку России нужен более «ястребиный» настрой. При текущей инфляции ключевая ставка ЦБ должна быть 7,5-8%. В остальном кризис на Востоке Украины пока не идет дальше словесной риторики, а «Северный поток-2» постепенно движется к завершению. Новый сырьевой цикл также никто не отменял, а значит, в рамках базового сценария Brent будет $80-90 на конец года. Что предполагает доллар/рубль – 65-67 руб. за доллар.

Что играет против рубля? Падающий спрос на российский суверенный долг. Доля инвестиций нерезидентов в государственном долге РФ опустилась ниже 20%. Год назад доля иностранцев в ОФЗ находилась на историческом максимуме — 34,9% от общих вложений в российский госдолг. Иностранные инвесторы начали массово выходить из активов развивающихся стран на фоне пандемии COVID-19.

Против рубля также может сыграть открытие границ и восстановление мирового туризма. В противном случае укрепление рубля к концу года было бы более значительным. Если говорить об акциях, то префы «Сургутнефтегаза» смотрятся самой привлекательной идей в связи с возможным распределение кэша, покупкой «Газпром нефти» у «Газпрома» и др. Идей для фантазий много. И рано или поздно одна из этих фантазий станет реальностью. Ну и дивиденды, конечно, никто не отменял.