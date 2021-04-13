Что делать туристам, которые купили путевки в Турцию – рекомендации Ростуризма

Ростуризм распространил официальное заявление в связи с введенными ограничениями по полетам в Турцию и Танзанию, где дал рекомендации туристам.

– Организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончанию туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут это сделать по согласованию с туроператором. В отдельных случаях возможны изменения дат обратного вылета на более ранние сроки, поэтому мы рекомендуем держать связь с представителями туроператоров, – заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Туристы, которые отдыхают в Турции и Танзании самостоятельно, смогут вернуться в Россию планово, заявила глава Ростуризма, но вместе с тем она посоветовала отслеживать информацию о возможных изменениях полетов на сайтах авиакомпаний.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании начали готовиться к ограничению сообщения с Турцией. Так, например, «Аэрофлот» сообщил, что 13–14 апреля продолжит полеты в Турцию и предлагает клиентам поменять обратные билеты с более поздних на эти даты.

Также глава Ростуризма дала рекомендации туристам, которые уже купили путевки на ближайшие даты, но еще не вылетели на отдых.

– Если речь идет о путевках с вылетом до 1 июня, то мы рекомендуем рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты, либо выбрать в те же даты другие направления. Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие, – подчеркнула Зарина Догузова.

По словам главы Ростуризма, вводимые ограничения ставят и людей и бизнес в очень непростые условия, поэтому ведомство в дополнение к действующим механизмам подготовило комплекс мер поддержки для туроператоров.

Напомним, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Ограничения будут действовать с 15 апреля по 1 июня. Это сделано в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.