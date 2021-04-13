12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в Космос. В честь этого события в России отмечается День космонавтики, а Генеральная ассамблея ООН провозгласила этот день Международным днем полета человека в Космос. Мы, как всегда, рассмотрим цену вопроса. Со стороны кажется, что освоение космоса идет достаточно медленно, и на это есть свои экономические причины, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Аналитики британского кредитного агентства Money подсчитали, сколько будет стоить переезд на Луну. Первым шагом здесь должен стать подбор участка – соответствующее разрешение на недвижимость рядом с Морем Дождей будет стоить 95 фунтов стерлингов (почти 10 тыс. руб.), а у Моря Паров — 14 фунтов стерлингов (1,4 тыс. руб.). Себестоимость возведения дома с учетом транспортировки строительных материалов будет стоить порядка 35 млн фунтов стерлингов (3,5 млрд руб.), однако покупателю первое лунное жилье обойдется в 44,5 млн фунтов стерлингов (4,5 млрд руб.). Исходя из этого, ежемесячный платеж по ипотеке, которую можно взять для строительства лунного дома, составит около 234 тыс. фунтов стерлингов (23,6 млн руб.). Однако, экономическая теория гласит, что по мере развития технологий цена стройматериалов, стоимость их доставки к месту возведения объектов и стоимость самих работ будут снижаться.

Можно ли монетизировать Космос? 20 лет назад многие финансовые компании предлагали сделать ставку на космический туризм. И были даже уверенны, что акции соответствующих компаний, как какой-нибудь «Аэрофлот» или «Тюменьавиатранс», будут торговаться на ММВБ. После дефолта 1998 года денег в России не было, и некоторые чиновники рассматривали космический туризм как интересный и перспективный способ заработка. Подобные услуги оказывает «Роскосмос» и агентство космического туризма Space Adventures. Кроме «Роскосмоса» в России туристов в космос отправляет также компания «КосмоКурс». Первым полноценным туристом, оплатившим из своего кошелька путешествие на МКС в 2001 году, стал американец Денис Тито. Он совершил полет на космическом корабле «Союз». Вторым был бизнесмен из ЮАР Марк Шаттлворт, летавший в космос в 2002 году. После него туристами полетели еще два американца: Грегори Олсен и Ануше Ансари. Все благополучно вернулись домой. Сегодня стоимость полета в космос оценивается в $20 млн. Именно столько стоит билет на орбитальную станцию. Цена космического туризма не всем по карману. Кроме этого, туристы могут купить опцию выхода в открытый космос. Для этого космическим туристам придется заплатить еще $5 млн.

Массового космического туризма, как мы видим, не получилось. Причин несколько. Для того, чтобы окупить присутствие туриста на борту корабля, билеты продаются по очень высокой цене. Для космического аппарата и безопасности полета имеет значение каждый грамм присутствующий на борту. Ну и, конечно, для полета требуется хорошее здоровье и специальная подготовка. Космический туризм по-прежнему остается наиболее экзотичным, дорогим и опасным видом путешествий и отдыха. Больших денег на космическом туризме ни России, ни США, ни любой другой стране заработать не получилось. Вероятно, все еще впереди. Если бы такая компания вышла на IPO, я бы в расчете на своих внуков, наверно, бы купил.