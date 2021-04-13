БЗФ нарастил продажи в первом квартале

Братский завод ферросплавов в первом квартале 2021 года увеличил продажи ферросилиция на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в пресс-службе компании.

Производимые на заводе сплавы ферросилиция марок ФС65 и ФС75 используют на металлургических предприятиях для получения высокопрочных видов стали.

Более высокие показатели первого квартала 2021 г. обусловлены запуском после модернизации рудотермической печи №3, ввод в эксплуатацию которой состоялся в марте прошлого года.

«В апреле мы ждем с рабочим визитом наших постоянных покупателей из Японии. Специалисты по закупкам ферросплавов компании Mitsui & Co регулярно посещают наше производство, чтобы быть уверенными в приобретении продукции высокого качества», – отметил управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.