Новости

БЗФ нарастил продажи в первом квартале

Братский завод ферросплавов в первом квартале 2021 года увеличил продажи ферросилиция на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в пресс-службе компании.

Производимые на заводе сплавы ферросилиция марок ФС65 и ФС75 используют на металлургических предприятиях для получения высокопрочных видов стали.  

Более высокие показатели первого квартала 2021 г. обусловлены запуском после модернизации рудотермической печи №3, ввод в эксплуатацию которой состоялся в марте прошлого года. 

«В апреле мы ждем с рабочим визитом наших постоянных покупателей из ЯпонииСпециалисты по закупкам ферросплавов компании Mitsui & Co регулярно посещают наше производство, чтобы быть уверенными в приобретении продукции высокого качества»,  отметил управляющий директор ООО «БЗФ» Сергей Соколов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией
На майские праздники некуда лететь: решение об ограничении авиасообщения с Турцией стало ударом для туротрасли
Что делать туристам, которые купили путевки в Турцию – рекомендации Ростуризма
Российские авиакомпании начали готовиться к ограничению сообщения с Турцией
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании