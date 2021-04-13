В Братске задержали нетрезвого лихача

Полицейские применили табельное оружие, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Отечественная легковушка «виляла» на дороге и часто перестраивалась из полосы в полосу.

Полицейские, включив проблесковые маячки, проследовали за автомашиной, однако водитель ускорился и попытался скрыться. В ходе преследования неоднократные законные требования инспекторов об остановке транспортного средства лихач игнорировал, грубо нарушая правила дорожного движения и совершая опасные маневры. Погоня продолжалась более 20 километров.

Для остановки транспортного средства в соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудники ГИБДД приняли решение о применении табельного оружия.

В результате применения оружия никто не пострадал.

За рулем отечественного автомобиля оказался 28-летний житель села Тангуй Братского района. Медицинское освидетельствование подтвердило опьянение мужчины. В настоящий момент в отношении фигуранта составлены административные материалы. Транспорт нарушителя помещен на арестплощадку.