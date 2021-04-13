Иркутяне вышли на субботник

Первым очистили от мусора Хомутово.

К уборке присоединились больше 180 человек. Это сотрудники администрации села и района, специалисты противопожарной службы и волонтеры. Они собрали почти 20 тонн мусора. Очистили 24 улицы и несколько общественных территорий.

– На этом работа не закончится. Паводком размыты дороги, где-то сломаны заборы. Надо восстановить, – пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

В Иркутске же очистили берег Ушаковки. Убирались студотряды, школьники и юнармейцы. На берегах скопилось много мусора, они собрали 50 мешков отходов.

– И если в Хомутово большую часть мусора принесла вода, то в Иркутске – сами горожане. Плохо, что многие не понимают одну простую истину. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, –пишет губернатор.