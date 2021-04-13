Руководитель иркутского УФАС назвал основные сферы нарушения антимонопольного законодательства

Он поделился опытом выявления нарушений антимонопольного законодательства в регионе, а также о системных проблемах, требующих вмешательства региональных чиновников, сообщают в пресс-службе иркутского УФАС.

Среди ряда подобных проблем особое внимание обратили проблемам с организациями нестационарных торговых объектов и оформлением наружной рекламы в Иркутске и упорядочивание предоставления ритуальных услуг.

Александр Кулиш указал, что антимонопольный комплаенс и его практическое внедрение могут помочь кардинально изменить ситуацию в этих сферах.

– Наряду с этим остро стоят и вопросы организации пассажирских перевозок, отлова бездомных животных и отсутствия конкурентной среды в этой сфере. Имеют место быть и серьезные нарушения антимонопольного законодательства со стороны органов власти, а также антиконкурентные соглашения в сфере строительства и медицинских услуг, оказывающих негативное влияние на экономику региона, – заключает эксперт.