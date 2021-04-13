Иркутяне стали чаще покупать дорогие смартфоны

Иркутяне перешли на айфоны и в целом стали покупать более дорогие смартфоны. Свежую аналитику опубликовал на своей странице в Инстаграм директор МТС в Иркутской области Владислав Божеев. Он выделяет четыре основных тренда мобильного ритейла в Иркутской области.

1. Рост средней цены смартфона

– Средняя цена смартфона выросла за год на 74%, – отмечает директор МТС. – Это максимальный прирост за всю историю продаж портативных гаджетов. Сейчас средняя стоимость равна 27 729 руб., что на 11 773 руб. дороже. Причем, средняя цена растет не из-за того, что смартфоны подорожали.

2. Спрос на премиальные марки

– На первое место впервые за три года, по количеству продаж вышли смартфоны Apple, интерес на них вырос почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Xiaomi и Samsung заняли второе и третье места по популярности. Также в топ-5 по числу проданных устройств попали Honor и Huawei, – подчеркивает Владислав Божеев.

3. Выбор смартфона

– Иркутяне стали больше внимания уделять выбору смартфона – они на 35% дольше в среднем провели времени на сайтах с отзывами про гаджеты и в интернет-магазинах.

4. Trade-in

– Продажи более дорогих устройств происходят благодаря условиям trade-in и беспроцентной рассрочке на 24 месяца – считает директор МТС.