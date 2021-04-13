В Иркутске очистили от мусора Ушаковский лес

В уборке участвовали ученики девятых классов МБОУ СОШ №20, сотрудники автономной некоммерческой организации «Аварийная пожарно-техническая служба», представители МКУ города Иркутска «Безопасный город» и мэр города Руслан Болотов, сообщают в мэрии Иркутска.

– В Ушаковском лесу растут сибирские лиственницы, высаженные в Российской империи во времена правления Александра III. – отметила начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска Марина Шевела. – В мае здесь высадят саженцы сосны высотой 30-50 сантиметров.

Общегородской субботник состоится 24 апреля.

Принять участие в нем смогут все желающие, их обеспечат мусорными пакетами и перчатками. По всем вопросам, связанным с проведением субботника, можно обращаться по телефонам: Ленинский округ: 520-342; Октябрьский округ: 520-081; Правобережный округ: 520-407; 520-207; Свердловский округ: 520-361. А также в отдел экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства 52-04-24.