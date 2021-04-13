Названия остановочных пунктов на КБЖД изменят на более яркие

Название изменят у семнадцати остановок на Кругобайкальской железной дороге, сообщают в пресс-службе КБЖД.

Основанием послужил приказ генерального директора РЖД. Новые имена получат остановочные пункты, имеющие покилометровое наименование.

Например, о.п. 74-й км станет Малым Баранчиком, 120-й км – Речкой Маритуйкой, 154-й км – Галереей Сосновой.

Исторически станциям и остановочным пунктам присваивали цифровое значение в советский период. Тогда на КБЖД появились новые посёлки, активно развивалось пригородное железнодорожное сообщение. В царское время этот участок дороги был транзитным, и поезда делали остановки только на крупных станциях и разъездах.

Отметим, что остановочным пунктам присвоили традиционно сложившиеся названия. Так, 110-й км для жителей негласно был Половинной – в честь мыса и речки Половинной, а также самого протяжённого на КБЖД тоннеля. Остановочный пункт 123-й км все знают, как Киркирей – по имени ручья и комплекса тоннелей, расположенных там. А 149-й км, излюбленное место отдыха туристов, традиционно именуют по названию посёлка Старая Ангасолка.

Остальные названия также привязаны к географическими объектам Кругобайкальской железной дороги, населенным пунктам и другим наименованиям, с которыми ассоциируется историческая магистраль: