Названия остановочных пунктов на КБЖД изменят на более яркие

Название изменят у семнадцати остановок на Кругобайкальской железной дороге, сообщают в пресс-службе КБЖД.
Основанием послужил приказ генерального директора РЖД. Новые имена получат остановочные пункты, имеющие покилометровое наименование.
Например, о.п. 74-й км станет Малым Баранчиком, 120-й км – Речкой Маритуйкой, 154-й км – Галереей Сосновой.
Исторически станциям и остановочным пунктам присваивали цифровое значение в советский период. Тогда на КБЖД появились новые посёлки, активно развивалось пригородное железнодорожное сообщение. В царское время этот участок дороги был транзитным, и поезда делали остановки только на крупных станциях и разъездах.
Отметим, что остановочным пунктам присвоили традиционно сложившиеся названия. Так, 110-й км для жителей негласно был Половинной – в честь мыса и речки Половинной, а также самого протяжённого на КБЖД тоннеля. Остановочный пункт 123-й км все знают, как Киркирей – по имени ручья и комплекса тоннелей, расположенных там. А 149-й км, излюбленное место отдыха туристов, традиционно именуют по названию посёлка Старая Ангасолка.
Остальные названия также привязаны к географическими объектам Кругобайкальской железной дороги, населенным пунктам и другим наименованиям, с которыми ассоциируется историческая магистраль:
- 74-й км – Малый Баранчик
- 79-й км – Серебряный Ключ
- 80-й км – Лиственичный
- 94-й км – Речка Пыловка
- 98-й км – Хвойная
- 102-й км – Шумиха
- 103-й км – Итальянская стенка
- 106-й км – Ивановка
- 107-й км – Пономарёвка
- 110-й км – Половинная
- 120-й км – Речка Маритуйка
- 123-й км – Киркирей
- 126-й км – Колокольный
- 129-й км – Баклань
- 134-й км – Пыловка
- 139-й км – Малая Крутая Губа
- 149-й км – Старая Ангасолка
- 154-й км – Галерея Сосновая