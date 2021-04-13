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Названия остановочных пунктов на КБЖД изменят на более яркие

Название изменят у семнадцати остановок на Кругобайкальской железной дороге, сообщают в пресс-службе КБЖД.

Основанием послужил приказ генерального директора РЖД. Новые имена получат остановочные пункты, имеющие покилометровое наименование.

Например, о.п. 74-й км станет Малым Баранчиком, 120-й км – Речкой Маритуйкой, 154-й км – Галереей Сосновой.

Исторически станциям и остановочным пунктам присваивали цифровое значение в советский период. Тогда на КБЖД появились новые посёлки, активно развивалось пригородное железнодорожное сообщение. В царское время этот участок дороги был транзитным, и поезда делали остановки только на крупных станциях и разъездах.

Отметим, что остановочным пунктам присвоили традиционно сложившиеся названия. Так, 110-й км для жителей негласно был Половинной – в честь мыса и речки Половинной, а также самого протяжённого на КБЖД тоннеля. Остановочный пункт 123-й км все знают, как Киркирей – по имени ручья и комплекса тоннелей, расположенных там. А 149-й км, излюбленное место отдыха туристов, традиционно именуют по названию посёлка Старая Ангасолка.

Остальные названия также привязаны к географическими объектам Кругобайкальской железной дороги, населенным пунктам и другим наименованиям, с которыми ассоциируется историческая магистраль:

  • 74-й км – Малый Баранчик
  • 79-й км – Серебряный Ключ
  • 80-й км – Лиственичный
  • 94-й км – Речка Пыловка
  • 98-й км – Хвойная
  • 102-й км – Шумиха
  • 103-й км – Итальянская стенка
  • 106-й км – Ивановка
  • 107-й км – Пономарёвка
  • 110-й км – Половинная
  • 120-й км – Речка Маритуйка
  • 123-й км – Киркирей
  • 126-й км – Колокольный
  • 129-й км – Баклань
  • 134-й км – Пыловка
  • 139-й км – Малая Крутая Губа
  • 149-й км – Старая Ангасолка
  • 154-й км – Галерея Сосновая

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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