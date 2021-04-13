Каждый десятый россиянин получил квартальную премию

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько жителей России получили премию по итогам 1-го квартала. В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России. По итогам Q1 2021 только 10% опрошенных отметили, что им дали квартальную премию.

При этом более половины респондентов (51%) отметили, что их премия не превысила 10 тыс. рублей. Еще 19% участников исследования указали, что им выплатили до 20 тыс. рублей. 12% получили в качестве поощрения от 20 до 30 тыс. рублей, а 18% — более 30 тыс. рублей.

Чаще всего премии по итогам 1-го квартала получали сотрудники сферы производства и промышленности — ее отметили 18% опрошенных. Еще 8% респондентов получили премию, работая в отрасли транспорта. По 7% участников исследования отметили сферы банков, финансов и инвестиций, а также отрасли образования и медицины.

По 6% жителей России получили премии от работодателей из отраслей IT и строительства, а 5% респондентам заплатили премию в сфере охраны. По 2% респондентов, получивших квартальную премию, заняты в ритейле, ресторанном бизнесе или в сфере маркетинга, рекламы и PR. В варианте «Другое» жители России чаще всего указывали, что работают в сфере ремонта, на госслужбе или в юриспруденции.