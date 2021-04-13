Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает оформление «Единой карты Сахалинца»

Проект активно развивается и дает еще больше возможностей пользователям карты

Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает успешную реализацию бесплатных социальных карт для жителей Сахалинской области. «Единая карты Сахалинца» на базе платежной системы «Мир» появилась почти год назад и АТБ стал первым, кто подписал соглашение с центром социальной поддержки Сахалинской области по запуску проекта. С июня прошлого года клиенты банка получили почти 500 карт.

Важно, что карту может получить любой гражданин, проживающий на территории Сахалинской области. Для этого необходимо написать заявление в любом отделении АТБ. Карта выпускается и обслуживается бесплатно. Тарифный план позволяет получать дополнительный доход за счет программы лояльности.

«Проект уже доказал успешность, мы видим постоянные полезные изменения в функционале карты. Это и платежный инструмент, и накопительная карта, и карта скидок. Владельцы могут использовать ее как бесплатный проездной билет и получать различные социальные выплаты. «Единая карта Сахалинца» - ключ к государственным социальным сервисам и льготам», - прокомментировал член правления, директор по розничному бизнесу Виктор Курнаков.

Для льготных категорий граждан карта открывает доступ к важным нефинансовым сервисам. С её помощью жители Сахалинской области в возрасте старше 70 лет могут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта. Жители региона в возрасте 55 лет и старше, участвующие в проекте «Сахалинское долголетие», имеют возможность бесплатно посещать кинотеатры, спектакли, спортивные и другие культурно-массовые мероприятия, а также пользоваться скидками до 10% в ряде продуктовых, промышленных магазинов и аптек на всей территории области.

Стоит отметить, что карта объединила в себе широкий функционал:

Транспортная карта.

Карта проекта «Сахалинское долголетие».

Инструмент для получения субсидий, пособий и пенсии.

Карта скидок и лояльности в торговых сетях.

Начисление процентов на остаток.

Бесплатное снятие наличных в любых банкоматах РФ.

К новому туристическому сезону платежная система «Мир» запустила акцию, где каждый владелец карты сможет вернуть до 20% кешбэка при оплате туров по России.

Больше информации о «Единой карте Сахалинца» по ссылке.

Заказ карт осуществляется с обязательным размещением на оборотной стороне СНИЛС клиента и штрих-кода. Выпуск карты для клиента бесплатный.

Остались вопросы? Поможем! 8-800-775-88-89 (звонок по России бесплатный).