ВТБ: велопрокат «Велобайк» открывается в Зеленограде

Велопрокат «Велобайк» расширяет границы за пределами МКАДа и с 13 апреля открывает две станции в Зеленограде (Крюковская площадь и площадь Шокина, д.1 (МИЭТ)). Всего в данном округе столицы появится 6 станций и 60 велосипедов. В этом сезоне велопрокат также начнет работу в новых районах — Измайлово, Перово, Кузьминки, Текстильщики.

В этом году в разных районах Москвы будет установлено 67 новых станций, появится на 1000 больше новых велосипедов, в том числе 500 электрических. Таким образом, горожане смогут взять в аренду 7511 велосипедов на 729 станциях. Электропарк увеличится до 93 электростанций и 1229 электровелосипедов.

По данным «Велобайка», с начала открытия сезона пользователи уже приобрели более 27 тыс. абонементов. Количество прокатов за неделю превысило 70 тыс., из них 80% составляют бесплатные поездки до 30 минут. Самым активным днем стало воскресенье — совершено 35 тыс. прокатов.

«С 12 апреля все станции и велопарк „Велобайка“ в Москве заработали в полном объеме. С первых дней проката мы отмечаем активный интерес пользователей, только за первые выходные число поездок превысило 53 тыс. В ближайшее время мы запустим много нового, чтобы максимальное число велолюбителей могли присоединиться к прокату „Велобайк“», — отметил президент велопроката «Велобайк» (компания «Ситибайк») Максим Акимов.

«Группа ВТБ поддерживает развитие городского велопроката в Москве уже девятый год. С каждым сезоном интерес горожан к нему интенсивно растет. Рады, что он успешно развивается и пользуется популярностью у велолюбителей», — прокомментировал Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.

В мае будет организована работа мобильной бригады, ежедневно ее сотрудники будут осматривать станции и велосипеды для оперативного устранения поломок. Кроме того, в этом сезоне в определённые выходные (следите за анонсами в социальных сетях) профессиональные веломеханики будут выполнять осмотр и мелкий ремонт любых велосипедов на крупных станциях рядом с основными парками в столице. Самостоятельно устранить мелкую поломку или подкачать колеса на своем личном велотранспорте горожане смогут на ремонтной базе, этот новый сервис появится на 50 станциях «Велобайка».

Адреса новых станций, открытых в 2021 году:

Родчельская, д.15 стр. 13, Демьяна Бедного, д.10, Люсиновская, д. 60, Ленинский проспект, д. 21, Мичуринский, д.3.