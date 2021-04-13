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Примсоцбанк в ТОП-100 банков по активам – АЦ "Эксперт"

Согласно рейтингам аналитического центра «Эксперт» Примсоцбанк занял 62 место в ТОП-100 банков по активам.

Рост показателя, по сравнению с прошлым годом, составил 9 пунктов. Отметим, за год прирост активов составил 23%. Прирост капитала при этом +16%.

Также, по данным портала Финмаркет и «Центра защиты вкладчиков и инвесторов» (АНО ЗВИ) на 1 марта – в рэнкинге региональных банков по активам банк занимает 10 место в ТОП-20.

Повышение рейтингов обусловлено хорошими финансовыми показателями: достаточной капитализацией, приемлемым качеством активов, низкими кредитными потерями, стабильной прибыльностью и комфортным уровнем ликвидности, а также доказательство надежности и эффективности банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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