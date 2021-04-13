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Примсоцбанк завоевал несколько призовых мест на зимней бизнес-спартакиаде Приморья

В Приморье завершилась зимняя Бизнес-спартакиада. Церемония награждения участников прошла в большом зале Правительства Приморского края.

В соревнованиях, которые проходили с 26 февраля по 9 апреля, приняли участие 49 сотрудников Примсоцбанка. Команда завоевала следующие призовые места:

• Горные лыжи (мужчины) – 2 место
• Интеллектуальные игры – 2 место
• Настольный теннис (девушки) – 3 место
• Пулевая стрельба (девушки) – 3 место
• Пулевая стрельба (мужчины) – 2 место
• Сноубординг (девушки) – 3 место
• Сноубординг (мужчины) – 1 место
• Шахматы (девушки) – 2 место
• Шахматы (мужчины) – 3 место.

Для справки: бизнес-спартакиада проходит в Приморье с 2011года. В её рамках работники местных компаний могут попробовать свои силы в различных видах спорта. Команда Примсоцбанка традиционно принимает участие в спартакиаде с 2019 года.
  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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