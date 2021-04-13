2ГИС инвестирует в RocketData с целью создания новых сервисов для бизнеса

Компания 2ГИС, входящая в экосистему Сбера, инвестирует в развитие сервиса RocketData, который позволяет бизнесу управлять присутствием на популярных онлайн-площадках через единый интерфейс.

С помощью RocketData компании взаимодействуют с пользователями различных платформ: сервисов с отзывами, карт, справочников, социальных сетей. Личный кабинет RocketData предоставляет удобный интерфейс для управления информацией о компании и её репутацией, — например, для обновления контактных данных, режима работы, фотографий, цен на товары и услуги, работы с отзывами клиентов.

Интеграция с 2ГИС и экосистемой Сбера позволит RocketData привлечь новых клиентов, выйти на новые рынки и запустить новые продукты. Инвестиции будут направлены, в частности, на создание единого личного кабинета для запуска рекламных кампаний в геосервисах и социальных сетях с геотаргетингом, анализа локального поиска и других продуктов.

2ГИС подписал обязывающие документы об инвестициях и о приобретении 47% RocketData. Во втором полугодии 2021 года ожидается увеличение доли 2ГИС до 88% после получения необходимых регуляторных согласований. Операционное управление RocketData остаётся за текущей командой проекта.

Вера Гармаш, генеральный директор 2ГИС:

– Мы сотрудничаем с RocketData с 2019 года — сейчас возможности сервиса востребованы клиентами 2ГИС в 15 крупных городах России, к концу года опция станет доступна бизнесу в большинстве городов России и Казахстана. С её помощью личный кабинет в 2ГИС превращается в удобный инструмент для управления данными о компании и репутацией на популярных ресурсах. Дарья Данилова, сооснователь и директор RocketData: – Мы познакомились c 2ГИС ещё в конце 2018 года и сразу поняли, что наше видение развития рынка, подходы к качеству разработки продукта, а также культурный код компаний абсолютно совпадают. С тех пор мы успели значительно улучшить работу нашего сервиса с 2ГИС, интегрировать RocketData в личный кабинет 2ГИС, протестировать множество продуктовых гипотез, запустить продажи в крупнейших городах России и в ОАЭ. В рамках сделки инвестиции будут направлены на ускорение технологического развития RocketData и запуск дополнительных сервисов в сфере геомаркетинга, не имеющих аналогов не только в СНГ, но и во всём мире. С помощью инвестиций и компетенций нашего ключевого партнёра в лице 2ГИС мы сможем построить один из лучших продуктов в мире в сфере управления онлайн-присутствием. Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ, управляющая компания РВК):

– Благодаря совместным усилиям команд фонда и RocketData проект продемонстрировал высокие показатели и стал привлекательным для стратегического инвестора и партнера, с которым RocketData получит новые возможности и импульс к дальнейшему развитию и масштабированию. В ближайшее время Российско-белорусский фонд планирует еще несколько инвестиций в белорусские и российские компании IT-сектора.