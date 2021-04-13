S7 приостанавливает рейсы в Турцию с 15 апреля по 1 июня.

S7 Airlines приостанавливает выполнение регулярных рейсов в Турцию с 15 апреля по 1 июня, говорится в официальном сообщении компании. Это связано с решением оперштаба, который решил приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.

– Пассажиры, чьи вылеты из Москвы в города Турции запланированы на 13 и 14 апреля, могут оформить вынужденный возврат авиабилетов без штрафа, – говорится в сообщении S7. – В настоящее время мы ждём официальной информации о порядке возвращения путешественников, находящихся в Турции. После этого будут определены правила возвратов билетов с датой вылета с 15 апреля и графики вывозных рейсов. Мы будем оперативно информировать пассажиров о необходимых действиях. Следите за актуальной информацией на сайте компании.