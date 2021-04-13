Цифровой помощник от СберМедИИ помог участникам Всероссийского космического диктанта проверить самочувствие

Более 100 участников Всероссийского космического диктанта смогли проверить своё самочувствие при помощи искусственного интеллекта.

11 апреля в павильоне «Космос» на ВДНХ прошла акция «Могу ли я стать космонавтом», которую провело ФМБА России совместно со СберМедИИ (входит в экосистему Сбера) и Центром подготовки космонавтов ГК «Роскосмос» при поддержке ГК «Роскосмос».

Используя специальное мобильное приложение RespiratoryAI, разработанное компанией СберМедИИ, всего за одну минуту участники мероприятия смогли провести предварительную самодиагностику отсутствия респираторных заболеваний. Система, основанная на машинном обучении, способна быстро проанализировать образец кашля, особенности речи, ритмы дыхания. Звуковые файлы в ней превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой свёрточной нейронной сети.

Федеральный научно-клинический центр детей и подростков ФМБА России сформировал бригаду из педиатров и медсестёр для оценки здоровья будущих космонавтов. Специалисты провели осмотр ребят — термометрию, PS-оксиметрию, антропометрию и функцию внешнего дыхания, а также предложили ребятам испытать вращающееся кресло Барани из ЦПК ГК «Роскосмос». Те, кто был признан пригодным к будущим полётам, получили соответствующие сертификаты.

Игал Зак, руководитель проекта «CoВrain-Аналитика» НТИ, генеральный директор СберМедИИ:

– Покорение космоса в своё время способствовало прорыву во многих областях науки и возрождению интереса к ней. Сегодня не менее амбициозной задачей является создание сильного искусственного интеллекта, что способствует новому объединению людей. RespiratoryAI поддерживает общемировую тенденцию разработки подобных приложений. Это не медицинский диагностический инструмент, а своего рода ежедневный персональный симптом-чекер. Благодаря ему повышается осведомлённость пользователей о своём здоровье, их психологическая устойчивость. Всем участникам космического диктанта мы желаем здоровья и рады, что они смогут соприкоснуться с миром искусственного интеллекта, воплощённым в наших цифровых помощниках. Константин Агапов, главный врач акции и генеральный директор Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА России: – Ребята, которые приняли участие в акции, смогли оценить свой потенциал и понять, какую серьёзную подготовку проходят космонавты перед полётом в космос.

СберМедИИ — экосистемный интегратор передовых решений с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) для медицины. Цифровая платформа, объединившая в себе разработки Лаборатории по искусственному интеллекту Сбера, проекта «CoBrain-Аналитика» Национальной технологической инициативы (НТИ), Сколковского института науки и технологий для дальнейшего внедрения инновационных технологий в систему здравоохранения России. Сайт — https://sbermed.ai/ru.