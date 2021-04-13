Компания — победитель корпоративного акселератора Сбера предоставит «Унистрою» инструмент оценки персонала

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк совместно с компанией HURMA —победителем внутреннего корпоративного акселератора Сбербанка 2019 года — заключили первый в России контракт о предоставлении инструмента оценки персонала, который позволяет найти кандидатов, имеющих уровень компетенций «лучших» сотрудников, в девелоперскую компанию «Унистрой». Сумма сделки составила 500 тыс. руб.

HURMA поможет отобрать новых кандидатов, сравнивая их с идеальным профилем, который будет получен в ходе тестирования сотрудников «Унистрой». Информация позволит набирать кандидатов с компетенциями «лучших» сотрудников организации, а также уменьшит «текучку».

Компания HURMA на текущий момент занимается оценкой массового персонала, строит психометрические профили специалистов.

«Унистрой» — лидер девелоперского рынка Республики Татарстан, занимает 8-е место в России по потребительским качествам ЖК, входит в топ-25 крупнейших застройщиков страны. В Казани девелопер реализует проекты комплексной жилой застройки: ART City в центре города, популярный семейный проект «Весна», квартал «Беседа», экогород «Царёво Village», ЖК «Атмосфера», первый в Казани проект инклюзивной застройки «Уникум на Аделя Кутуя».