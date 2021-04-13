Райффайзенбанк открыл «Россетям Кубань» кредитную линию на 1,5 млрд рублей

Райффайзенбанк открыл ПАО «Россети Кубань» кредитную линию с лимитом 1,5 млрд рублей. Кредитные ресурсы могут привлекаться для финансирования финансово-хозяйственной деятельности компании, в том числе инвестиционной, а также для погашения обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц.

«Райффайзенбанк стремится работать с лидерами во всех отраслях экономики. Мы рады началу сотрудничества с ПАО „Россети Кубань“ — одним из крупнейших предприятий на Юге, обеспечивающим стабильное и качественное электроснабжение потребителей жителей Кубани и республики Адыгея. Цель Райффайзенбанка — быть надежным партнером и отвечать ожиданиям наших клиентов», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 12 месяцев 2020 года, 7-е по объему средств частных лиц и 9-е по объему кредитов для частных лиц. По данным журнала Forbes, Райффайзенбанк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 45 000 сотрудников обслуживают 17,2 млн клиентов в 1 900 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

ПАО «Россети Кубань» — крупнейшая электросетевая компания на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляющая передачу и распределение электрической энергии по сетям напряжением 110 кВ и ниже. В состав ПАО «Россети Кубань» входят 11 электросетевых филиалов: Адыгейские, Армавирские, Краснодарские, Лабинские, Ленинградские, Славянские, Сочинские, Тимашевские, Тихорецкие, Усть-Лабинские, Юго-Западные электрические сети, включающие 54 района электрических сетей.