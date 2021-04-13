Усиление ветра прогнозируют в Иркутской области

Днем 14 апреля ветер усилится до 15-20 м/с.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 апреля днем местами по области ожидаются порывы северо-западного, западного ветра до 15-20 м/с.

В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохраняются условия для схода снежных лавин.

Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области – 8 (3952) 40-99-99.