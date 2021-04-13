Дети и подростки Иркутска смогут заключить договоры с Центром занятости населения

Работа организована на базе 74 образовательных учреждений, сообщают в мэрии Иркутска.

Всего в этом году будет трудоустроено 2 118 подростков. Максимальная заработная плата на одного несовершеннолетнего составляет около 10 тысяч рублей. На оплату труда несовершеннолетним предусмотрено около 15 миллионов рублей.

– Особое внимание в летний период будет уделено занятости детей и подростков, состоящих на профилактических учетах. Планируется охватить не менее 85% от общего количества. Всего это 518 человек. Кроме того, Комплексный центр социального обслуживания предоставит около 200 путевок в рамках летней оздоровительной кампании, – отметили в департаменте образования администрации города.

Также при муниципальных общеобразовательных организациях города Иркутска будут работать 52 спортивные площадки по месту жительства. Работа площадок будет организована как в дневное, так и в вечернее время по расписанию, утверждённому руководителем.

Всего в летний период различными формами занятости и отдыха планируется охватить более 30 тысяч детей и подростков Иркутска.