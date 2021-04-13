Рубль держится около уровня 77,5 руб. за доллар

В понедельник, 12 апреля, торги по рублевым парам завершились практически на уровнях закрытия в пятницу, отмечает Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»:

– Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 77,38 руб., фунт/рубль — на 0,02%, до 106,28 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,03%, до 97,17 руб. Рубль торговался на уровне закрытия прошлой недели. Торги на Мосбирже открылись снижением к доллару США на фоне сохраняющегося конфликта на востоке Украины и ожидаемых санкций со стороны США. Российская валюта находилась в минусе четыре часа. Рост курса доллара был ограничен уровнем 77,76 руб. С ростом нефтяных котировок до $64,27 за баррель рубль отыграл все потери.

Восстановлению цен на нефть способствовали несколько факторов: снятие ограничений в Англии, ускорение вакцинации в ЕС, а также атака на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco в Джубайле и Джидде.

Во вторник, 13 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $63,56. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 77,40 руб. В ближайшее время на рынке сохранится неопределенность. В центре внимания участников рынка остается геополитика. Если санкции со стороны США окажутся мягкими, а напряженность в Донбассе начнет снижаться, у рубля будет отличная возможность вернуть часть утраченных позиций (около 2-3 руб.). Сейчас мало желающих покупать рубль.

Фондовый рынок

Торги на российском рынке завершились ростом по фондовым индексам. Индекс МосБиржи повысился на 1,05%, до 3522,65 пункта, индекс РТС – на 1,04%, до 1432,48 пункта. Индексы открылись снижением, но быстро восстановили потери на фоне укрепления рубля и повышения нефтяных котировок. Причины роста цен на нефть перечислены выше. Активная фаза роста индексов наблюдалась с 10:00 до 12:00 мск. Рубль растерял всю прибыль к закрытию торгов, так как сохраняются геополитические риски. Ситуация в Донбассе лучше не стала.

Пара доллар/рубль торгуется на уровне 77,40 руб. Баррель Brent стоит $63,42. Фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС вышли в небольшой плюс. В ближайшее время на рынке сохранится неопределенность. В связи с этим фондовый рынок может опять оказаться под давлением. На сегодня возможен флэт в ожидании новых новостей по Донбассу.