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Банк «Открытие» повышает ставки по вкладам в рублях

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для физических лиц достигает 5% годовых при получении процентов в конце срока (по вкладу «Весенний»).

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счёт «Моя копилка» со ставкой 4.3% годовых (для премиальных клиентов банка – 4.5%).

Также на 0,2-0,25 п.п. увеличены процентные ставки по вкладам «Надежный», «Активное пополнение», «Свободное управление», «Основной доход».

Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада «Основной доход», можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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