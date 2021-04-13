Ситуация с подтоплением в Большом Голоустном находится на контроле у губернатора

Ситуация с подтоплением в селе Большое Голоустное находится на личном контроле Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. По поручению главы региона в этот населенный пункт выехала группа ОГБУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области» в составе четырех человек на одном автомобиле и с двумя плавсредствами. По обращению Губернатора там же сегодня работают 11 сотрудников Главного управления МЧС России по Иркутской области. Они занимаются пропиловкой льда на реке Голоустная. В общей сложности аварийно-спасательной работой в селе сегодня занимаются 26 человек и 10 единиц техники.

Как рассказала глава Голоустинского муниципального образования Ольга Жукова, угроза подтопления низменной местности из-за промерзания реки возникла еще в конце марта. С прошлой недели пошла наледь, вышла в старое русло. Подтопленным оказался один участок и дом, в котором постоянно проживают два человека, а также четыре дачных дома, в которых в настоящее время людей нет.

Для стабилизации обстановки возводится противопаводковая насыпь. Ее ширина пять метров, высота один метр, длина рассчитана на 140 метров.

Совсем недавно сложная ситуация сложилась в селе Хомутово Иркутской области. В результате интенсивного снеготаяния произошло подтопление 84 участков.