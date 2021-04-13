Первый в этом году лесной пожар зафиксирован в Иркутской области

Вечером 12 апреля в Шелеховском районе Иркутской области сразу в нескольких местах загорелась сухая трава на землях сельхозназначения. Из-за усилившегося ветра огонь распространился на земли гослесфонда.

Для борьбы с лесным пожаром было принято решение применить пожарно-химическую станцию второго типа. В итоге огонь удалось потушить. Утром специалистами лесничества был проведен контрольный выезд на место происшествия. Очаги распространения новых возгораний не обнаружены. Всего от огня пострадало около трех гектаров, в том числе менее одного гектара земель лесного фонда.

Сейчас на месте распространения огня работают органы дознания, которые должны установить причину возникновения пожара.