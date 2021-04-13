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Tele2 подвёл итоги фотоконкурса для любителей горных склонов «Пихтовой горы»

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги фотоконкурса среди любителей активного зимнего отдыха. Победители получили бесплатные билеты на канатную дорогу ГК «Пихтовая гора» в Братске.

С 1 февраля по 31 марта любители скоростных зимних развлечений могли протестировать интернет Tele2 и получить дополнительный бонус. Оператор совместно с горнолыжным комплексом «Пихтовая гора» каждую неделю разыгрывал бесплатный ski-pass на 25 подъемов. Для участия в конкурсе нужно было сделать фотографии на горе и разместить их в Instagram с хештегом #СамыйБыстрыйНаПихте. Авторы 11 фоторабот стали победителями.

«Пихтовая гора» вошла в тройку самых популярных горнолыжных комплексов среди иркутских клиентов Tele2, ежегодно его посещают около 20 тысяч человек. Гости комплекса могут оценить не только горнолыжные трассы, но и публиковать свои фото и видео в соцсетях прямо со склона горы на скорости 4G Tele2. В первом квартале этого года абоненты оператора скачали на 30% больше интернет-трафика, чем годом ранее.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Горнолыжные комплексы пользуются большой популярностью среди жителей Иркутской области. Мы поддерживаем активный образ жизни наших клиентов и поэтому уделили отдельное внимание этим локациям. Так, мы провели работы по улучшению качества связи и скорости 4G-интернета на территории ГК «Пихтовая гора». Кроме того, для всех гостей комплекса доступна бесплатная зарядка гаджетов при помощи нашей станции. А для самых активных любителей горных склонов мы совместно с партнером провели фотоконкурс и уже наградили победителей».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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