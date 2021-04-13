Рост цен на жилье бизнес-класса за квартал составил 11%

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги I квартала 2021 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы.

Согласно данным исследования, несмотря на значительное пополнение сегмента новым объемом предложения на начальных стадиях строительства, средневзвешенная цена квадратного метра продолжила рост, достигнув 366 тыс. руб. (+11% за квартал). Наиболее существенная динамика зафиксирована в ЗАО (+21%) и САО (+20%). Средний бюджет предложения жилья бизнес-класса увеличился вслед за ростом цены квадратного метра и достиг 27,7 млн руб. (+9% за квартал и +22% – за год).

По итогам I квартала 2021 года первичный рынок жилой недвижимости бизнес-класса Москвы показал положительную динамику объема предложения: за первые три месяца рынок пополнился шестью новыми проектами, тремя новыми очередями в масштабных проектах, а также шестью корпусами в возводящихся жилых комплексах. На конец марта 2021 года общее количество лотов, представленных в продаже, составило 9,8 тыс. квартир и апартаментов, что на 15% больше в сравнении с концом прошлого года. Однако несмотря на активный вывод новых объектов общее количество лотов в реализации остается невысоким – на 10% ниже в сравнении с концом I квартала 2020 года.

При этом если в прошлом году девелоперы выводили в продажу небольшие пулы лотов (по 20-50), то сейчас часть из них вывели в реализацию практически весь проектный объем в своих корпусах – суммарно рынок пополнился более чем на 2,7 тыс. квартир и апартаментов в новых объектах.

Вывод нового предложения повлиял на структуру предложения по стадии строительной готовности: существенно выросла доля предложения на начальных стадиях строительства (от подготовки площадки до монтажа фундамента) и составила 43% (+15 п.п. за квартал).

Однако несмотря на то, что чуть менее половины предложения находится на этапе нулевого цикла строительства, средневзвешенная цена квадратного метра жилья бизнес-класса продолжила рост и достигла 366 тыс. руб. (+11% за квартал). Наиболее существенная динамика зафиксирована в ЗАО (+21%), где в продажу вышла вторая очередь ЖК «Береговой» с высокой ценой «квадрата» и большим количеством лотов в продаже. Также на 20% выросла средневзвешенная цена в САО, который пополнился новым предложением – МФК Slava.

Средний бюджет предложения жилья бизнес-класса увеличился вслед за ростом цены квадратного метра и достиг 27,7 млн руб., что на 9% выше, чем кварталом ранее, за год рост составил 22%. Также продолжает сокращаться предложение в невысоких бюджетах: до 10 млн руб. – всего 2% от всего количества лотов в продаже, в диапазоне 10-20 млн руб. – 29%, что на 5 п.п. меньше, чем по итогам 2020 года, и на 16 п.п., чем годом ранее. Таким образом, все меньше покупателей могут воспользоваться субсидированной ипотекой при небольшом первоначальном взносе.

Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank: «Несмотря на активное пополнение рынка бизнес-класса новыми проектами на начальных стадиях строительства, цены предложения стремительно растут. Данная ситуация является скорее нетипичной для рынка недвижимости, где цена квадратного метра на старте строительных работ обычно ниже среднерыночной. Сейчас же многие проекты выходят по средней цене рынка, а иногда и выше. Рост цен подогревается спросом, сохраняющимся на высоком уровне. Однако с повышением ключевой ставки и, как следствие, ростом ставок по ипотеке, а также с сокращением доли предложения в минимальных бюджетах, доступных для субсидированной ипотечной ставки, спрос может замедлиться, что также сдержит цены».