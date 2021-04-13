В 2021 году из ветхого жилья переселили 197 иркутян

Планируется расселить 78,2 тысяч квадратных метров жилья.

– Задача муниципальных образований – качественно провести эту работу. Где-то построить новые дома, где-то приобрести квартиры на вторичном рынке. За три месяца муниципалитеты выполнили всего 5% от запланированного объёма! Деньги выделены. Нужно ускорить работу и позволить людям наконец-то переехать в новое жильё, – сказал губернатор Иркутской области.

В этом году в программах по переселению участвует 17 муниципалитетов Иркутской области.

Наибольший процент исполнения отмечен в Шелехове. За год там нужно расселить 2,8 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На данный момент для его собственников подобраны новые квартиры общей площадью две тысячи квадратных метров. Идёт заключение контрактов на оставшиеся площади.

Наибольшие объёмы переселения предстоит выполнить в Иркутске – 24,4 тысячи квадратных метров жилья. Для расселения восьми тысяч квадратных метров начато строительство многоквартирного дома. Он будет сдан в эксплуатацию в конце года. Для расселения остальных площадей приобретут жильё на вторичном рынке.

Предоставить жильё в новостройках предлагают и в Черемхово. До конца года там планируют возвести многоэтажные дома, в которых на эти цели будут выделены квартиры, общей площадью около четырех тысячи квадратных метров.

В значительной части муниципальных образований для расселения аварийного жилья его собственникам будут предоставлять финансовое возмещение, либо иное жильё. Выбор сделают сами жители. Так планируют поступить в городах Зима, Бодайбо, Железногорск-Илимский, в посёлках Мама, Култук, Тайтурка (Усольский район), Вихоревка (Братский район).