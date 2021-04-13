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Суточный прирост больных коронавирусом в Иркутске снизился до 42 случаев

Региональный оперштаб опубликовал карту распространение коронавируса в Приангарье. Согласно ее данным, суточный прирост больных в Иркутске снизился до 42 случаев.

Из 160 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 42 (всего 22 543),
  2. в Ангарске – 29 (всего 6 173),
  3. в Иркутском районе – 26 (всего  4 297),
  4. в Усть-Илимске – 25 (всего 4 365),
  5. в Нукутском районе – 13 (всего 516).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 22 543,
  2. Ангарск – 6 173,
  3. Усть-Илимск – 4 365,
  4. Иркутский район – 4 297,
  5. Братск – 3 599.

Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 63,8 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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