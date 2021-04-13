Суточный прирост больных коронавирусом в Иркутске снизился до 42 случаев

Региональный оперштаб опубликовал карту распространение коронавируса в Приангарье. Согласно ее данным, суточный прирост больных в Иркутске снизился до 42 случаев.
Фото регионального оперштаба
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13 апреля 2021
Фото регионального оперштаба
Из 160 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 42 (всего 22 543),
- в Ангарске – 29 (всего 6 173),
- в Иркутском районе – 26 (всего 4 297),
- в Усть-Илимске – 25 (всего 4 365),
- в Нукутском районе – 13 (всего 516).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 22 543,
- Ангарск – 6 173,
- Усть-Илимск – 4 365,
- Иркутский район – 4 297,
- Братск – 3 599.
Всего с начала пандемии коронавирус в Приангарье обнаружили у 63,8 тысячи людей.