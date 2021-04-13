Уровень трат россиян остаётся на максимумах года

С 5 по 11 апреля 2021 г. потребительские траты выросли на 5,2% к уровню последних допандемийных недель (01.02−15.03 2020 г.). Общий потребительский спрос, скорректированный на сезонность, сообщают аналитики СберИндекса, остаётся на максимумах года.

По отдельным категориям на прошедшей неделе наблюдался переток трат из товарного сегмента в услуги, в результате темпы падения в этой категории сократились до 2,9%. Данный результат можно считать неплохим для постпандемийного периода.

Номинальное изменение (% г/г) без корректировок. С 5 по 11 апреля 2021 г. потребительские траты росли с темпом +40,4% г/г.

Изменение относительно средненедельных объёмов в период 01.02–15.03 2020 г. Потребительские расходы в период с 5 по 11 апреля 2021 г. были на 5,2% выше уровней последних допандемийных недель. Общий уровень трат, скорректированный на сезонность, остаётся на максимумах года.

По отдельным категориям на прошедшей неделе наблюдался переток трат из товарного сегмента в услуги. В результате динамика розничного оборота несколько замедлилась (с +8,4% до +7,3%), но темпы падения в услугах сократились до 2,9%. По меркам постпандемийного периода это весьма неплохой результат.

В категории «Кафе, бары и рестораны», критически важной для сервисной части экономики, сохраняется снижение на 18% относительно периода 01.02–15.03 2020 г., однако и здесь в конце недели появились положительные признаки, хотя и очень ранние.

Индекс потребительской активности на прошедшей неделе прибавил 1,5 п. и составил 71,6 пункта. Таким образом, тренд на достаточно уверенное восстановление номинальных расходов сохраняется.

Аналитики СберИндекса напоминают, что сравнение динамики трат относительно уровня прошлого года (% г/г), традиционно используемое в трекере, в ближайшие два месяца будет крайне сложно интерпретировать в силу чрезвычайного влияния эффекта базы. В апреле и мае 2020 года действовали жёсткие ограничения, из-за чего потребительская часть экономики работала лишь в минимально необходимом объёме. Для более наглядного отображения текущей динамики спроса мы временно введём сравнение с фиксированным периодом февраля и первой половины марта 2020 г. (01.02.2020 — 15.03.2020).